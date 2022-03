Elden Ring “accoglie” anche i Clicker di The Last of Us (e li svela Neil Druckmann)

L’Interregno di Elden Ring è un mondo aperto ricco di pericoli e creature spaventose, ma anche i personaggi creati dai giocatori possono raggiungere un aspetto particolarmente inquietante.

Tra i fan che si stanno godendo l’ultima pericolosa avventura di FromSoftware c’è anche Neil Druckmann, il director di The Last of Us Part II che ha deciso di riportare in vita uno degli infetti più inquietanti del capolavoro di Naughty Dog: stiamo naturalmente parlando dei letali Clicker.

Se nei loro videogiochi originali sono tra le creature non solo più pericolose, ma anche ricche di dettagli nascosti che possono sfuggire ai giocatori, in questo caso potrebbero addirittura diventare gli eroi di questo nuovo mondo.

Come riportato da DualShockers, il director ha infatti deciso di utilizzare a suo vantaggio le numerose opzioni per la personalizzazione dell’armatura, creando un Senzaluce a dir poco spaventoso ma altrettanto familiare.

L’equipaggiamento del protagonista ideato da Neil Druckmann presenta infatti sul suo corpo molteplici funghi che richiamano i Cordyceps presenti nell’universo di The Last of Us, dando così vita a un inquietante Clicker anche nell’Interregno.

Lo stesso director non ha voluto nascondere l’ispirazione della sua creazione, mostrando pubblicamente il lavoro finito ai suoi follower: ve lo riproporremo di seguito.

Come prevedibile a causa del suo aspetto, questa «armatura» non garantisce molti bonus per la difesa, ma consentirà al Senzaluce di Neil Druckmann di guadagnare vitalità, immunità e concentrazione: tutte qualità decisamente appropriate per un Clicker.

Non è inoltre la prima volta che il director paragona i funghi dell’Interregno al Cordyceps: già in occasione del lancio di Elden Ring si era divertito in quella che lui ha definito la «Clicker Land».

Chissà cosa ne penserebbe Hidetaka Miyazaki dell’arrivo dei Clicker in Elden Ring: dopo aver ammesso che il periodo di lancio è stato molto stressante, sarà sicuramente soddisfatto di vedere il titolo apprezzato anche da altri colleghi importanti.

Nonostante si tratti di un gioco estremamente difficile, ci sono utenti che sono già riusciti a compiere imprese incredibili: Elden Ring è stato battuto addirittura in meno di un’ora.