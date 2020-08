The Last of Us Part II, finirlo a Realismo regala una sorpresa

I giocatori che hanno completato The Last of Us Part II hanno scoperto una piacevole sorpresa dopo averlo finito al livello di difficoltà Realismo appena introdotto da Naughty Dog.

Ovviamente, vi raccomandiamo di non proseguire nella lettura di questa news se non volete scoprire di quale sorpresa si tratti.

Seguono spoiler sulla sorpresa sbloccabile alla fine di The Last of Us Part II in difficoltà Realismo

All’inizio di The Last of Us Part II, quando si trovano ancora nella cittadina innevata di Jackson, Joel suona una canzone usando la sua chitarra per una giovane Ellie: quella canzone è Future Days dei Pearl Jam.

Ad un certo punto, Joel smette di suonare e cantare perché preso dall’imbarazzo, ma adesso è possibile ascoltare la versione completa del brano, eseguita naturalmente dal suo doppiatore Troy Baker.

Come evidenziato nella clip in basso, completando il gioco a livello Realismo, è possibile ascoltare il brano nella sua interezza in un passaggio dei titoli di coda, che sono stati modificati ad hoc per accoglierla.

Negli stessi titoli di coda passa adesso anche Through the Valley, in una variante eseguita dalla doppiatrice di Ellie, Ashley Johnson.

L’aggiornamento disponibile dalla scorsa settimana introduce la difficoltà Realismo di The Last of Us Part II, ma in cosa consiste?

Realismo rende le risorse più scarse e rimuove alcuni elementi dell’interfaccia, come già abbiamo visto accadere nell’originale The Last of Us, e insieme alla morte permanente aggiunge due trofei (esclusi dalla corsa al platino).

Una modalità multiplayer è attualmente in lavorazione e arriverà, come rivelato da Naughty Dog, in qualità di gioco a parte.