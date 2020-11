The Last of Us – Part II fa incetta di premi, Naughty Dog: ehi, alle persone piace il nostro gioco!

Vi abbiamo riferito poche ore fa dell’ottimo riscontro avuto da The Last of Us – Part II ai Golden Joystick Awards che si sono tenuti poche ore fa, dove il titolo di Naughty Dog si è portato a casa una valanga di ambiti premi – tra cui Gioco dell’Anno, Miglior Visual Design, Miglior Narrativa, Miglio Audio e l’alloro di Miglio studio per il team.

Ellie e Dina, due delle protagoniste di The Last of Us - Part II

Proprio gli sviluppatori del gioco, appresa la notizia, non hanno fatto a meno di gioire sui loro profili social, tra chi ha esultato, chi ha ringraziato e chi ha scherzato sulle polemiche che hanno animato il lancio di The Last of Us – Part II, investito da review bombing di ogni sorta su portali come Metacritic. Il director Neil Druckmann, ad esempio, ha condiviso la vittoria dello studio Naughty Dog scrivendo «amo i miei compari cani», in riferimento al nome della software house.

Più approfondito il commento di Kurt Margenau, co-director del progetto, che scrive:

Sapevamo che quello di deludere i nostri fan era il più grande rischio che correvamo nel realizzare questo gioco. Vedere che i fan hanno risposto in questo modo, in questi Award, mi scalda il cuore, perché Internet spesso invece è pieno di negatività. Davvero, grazie da tutti noi cani!

https://twitter.com/kurtmargenau/status/1331369750031601664

Asher Einhorn, invece, technical designer del gioco, ha commentato con un diretto «ehi! Guarda! Alle persone piace il gioco che abbiamo fatto!».

https://twitter.com/AsherEinhorn/status/1331375815121010688

C’è, infine, anche il commento di Halley Gross, sceneggiatrice dell’opera che ha affiancato Druckmann per raccontare il viaggio di Joel ed Ellie, che commenta «i miei messaggi diretti non erano pronti a questo. Congratulazioni a tutti in Naughty Dog, siete magici!»

Well, my DMs did not prepare me for this! Congrats everyone at @Naughty_Dog!! You guys are magic!!! https://t.co/1pWLA0Ca5y pic.twitter.com/O5hY8ODXnx — Halley Gross (@Grosstastic) November 24, 2020

Sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo descritto ampiamente il nostro punto di vista su The Last of Us – Part II, che abbiamo semplicemente definito come il manifesto della generazione che si è appena conclusa. Se volete sapere perché, c’è la video recensione del nostro Domenico a prendervi per mano, senza spoiler, in questo viaggio ricchissimo di un’umanità digitale che non era mai stata così realistica e concreta, prima.