The Last Of Us Parte 2, i trofei anticipano l’arrivo di due nuove modalità

Lanciato sul mercato lo scorso giugno, The Last Of Us Parte 2 ha saputo catalizzare l’attenzione della gente grazie alla sua incredibile realizzazione tecnica e le tematiche piuttosto adulte affrontate nella storia, tanto da riscuotere un ottimo successo sia presso la critiche che il pubblico. Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato uno dei pochi 10 assegnati sulle nostre pagine, lo abbiamo definito «non solo il gioco più importante dell’anno, ma dell’intera generazione».

The Last of Us 2 just got DLC Trophies. Patch 1.03 with Grounded Difficulty + Permadeath Mode incoming. pic.twitter.com/drUsvnHqIk — PowerPyx (@PowerPyx) August 10, 2020

A quanto pare i ragazzi di Naughty Dog si apprestano ad offrire ulteriori contenuti che sicuramente daranno nuova linfa vitale al prodotto, soprattutto dato che, a differenza del primo capitolo, è privo di una componente multiplayer. Infatti, nonostante non sia stato fatto alcun annuncio ufficiale, l’ultimo aggiornamento, che porta il titolo alla versione 1.03, ha aggiunto due nuovi trofei. Il primo di essi si conquista completando il gioco al livello di difficoltà “Grounded“, mentre il secondo con l’opzione “Permadeath” attiva.

Al momento le due modalità non sono presenti nel prodotto, quindi dovrebbero arrivare prossimamente. Ricordiamo che qualche giorno fa sono comparsi anche alcuni leak relativi al multiplayer tagliato.

Fonte: Gaming Bolt