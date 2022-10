The Last of Us Part I, un segreto nascosto nell’ufficio di Joel incuriosisce i fan

The Last of Us Part I ha offerto a Naughty Dog la possibilità di ricostruire interamente uno dei capolavori più apprezzati: il remake PS5 ha dunque consentito agli sviluppatori di introdurre alcuni interessanti segreti, assenti naturalmente nell’avventura originale.

Si tratta dunque di piccoli accorgimenti che spesso possono passare inosservati durante un primo playthrough, ma che quando vengono scoperti accendono la curiosità di The Last of Us Part I (lo trovate in offerta su Amazon), proprio come l’ultimo segreto nascosto nell’ufficio di Joel.

Insieme ad intriganti riferimenti a videogiochi «mortali» e celebri serie TV, i fan hanno infatti scoperto che nell’ufficio di Joel è presente una misteriosa foto di una coppia sposata, che non sembra essere legata a nessuno dei personaggi della serie.

La scoperta dell’utente Reddit Any-Low7747 (via Game Rant) ha così incuriosito la community, che ha iniziato a interrogarsi su chi potrebbero essere i misteriosi sposi raffigurati in foto, chiedendosi anche in che modo potrebbero essere legati a Joel.

Difficile infatti che l’uomo nella foto possa essere Joel o il fratello Tommy, dato che non assomiglia a nessuno dei due e che — per quanto ne sappiano i fan — non c’è stata una fase nella loro vita in cui abbiano avuto i capelli biondi.

Qualcuno pensa però che l’immagine potrebbe invece raffigurare i genitori di Joel, rappresentando così un nostalgico ricordo di una vita molto diversa da quella affrontata in The Last of Us Part I, anche se nemmeno in questo caso ci sono delle conferme.

La foto è talmente misteriosa che alcuni fan hanno sospettato che potrebbe essere un semplice easter egg nascosto dal team di sviluppo e che, in realtà, potrebbe essere un modo di immortalare il matrimonio di uno degli autori. Se non addirittura uno scherzo e una semplice foto stock inclusa con la cornice, che Joel non avrebbe mai rimosso.

In attesa di ulteriori commenti o spiegazioni ufficiali da parte di Naughty Dog, è difficile sapere con certezza quale possa essere la risposta: di sicuro questa curiosa foto è destinata a far discutere la community ancora a lungo.

Restando in tema di segreti, gli sviluppatori hanno dimostrato di non aver badato ancora una volta a spese per la cura dei dettagli: c’è infatti un segreto sorprendente che potete notare utilizzando l’ascia e prestando molta attenzione.