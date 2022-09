The Last of Us Part I, scoperto un nuovo e inedito segreto “mortale”

Il lancio di The Last of Us Part I ha fatto discutere — e non poco — il pubblico sulla sua effettiva necessità, ma Naughty Dog non ha voluto rinunciare all’opportunità di voler migliorare ulteriormente il suo capolavoro, modificando e aggiungendo anche alcuni interessanti elementi.

Il remake PS5 della prima avventura di Ellie e Joel (che potete recuperare su Amazon) è stato infatti definito dagli sviluppatori come fosse un nuovo gioco vero e proprio: per questo motivo i fan si stanno divertendo in queste ore a scoprire tutte le differenze tra l’edizione next-gen e i capitoli originali.

Dopo avere infatti avvistato un nuovo personaggio misterioso — probabilmente inserito per facilitare il collegamento a The Last of Us Part II — e dopo avere ammirato come è cambiata Tess, i fan hanno infatti segnalato un simpatico easter egg “mortale”.

Come riportato da Game Rant, alcuni utenti hanno infatti scoperto che una delle scene di Part I ha incluso un poster dedicato a Mortal Kombat 2, uno dei picchiaduro più iconici e amati di sempre.

La sua inclusione non sarebbe affatto casuale, ma rappresenterebbe un riferimento nascosto al tempo trascorso durante l’avventura: il primo The Last of Us è infatti ambientato nel 2033, mentre Mortal Kombat 2 uscì nell’ormai lontano 1993.

L’inclusione di questo poster non sarebbe dunque un semplice e divertente omaggio a uno dei classici brutali più amati, ma anche un sottile riferimento al fatto che in quel mondo sono ormai passati ben 40 anni da quei giorni spensierati.

Come potete osservare nel seguente confronto, si tratta di un’aggiunta inserita soltanto nel remake su PS5: le versioni originali non avevano infatti incluso il poster visibile alle spalle di Ellie.

Naturalmente non si tratta di una modifica che cambia la lore del gioco o una novità particolarmente rivoluzionaria, ma è certamente curioso constatare che gli sviluppatori abbiano deciso di tornare a lavorare su ogni singola scena, trovando il tempo perfino di aggiungere piccoli easter egg che potranno strappare un sorriso ai fan più attenti.

Inoltre, si tratta di un’ulteriore prova della cura che Naughty Dog ha deciso di riporre in ogni singolo aspetto di The Last of Us Part I, decidendo anche di includere un omaggio davvero commovente.