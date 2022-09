The Last of Us Part I, scovato un fantastico omaggio a Joel tutto italiano

The Last of Us Part I, remake per PS5 del classico uscito su PS3 e PS4, è disponibile da pochi giorni, sebbene gli omaggi al gioco si sprecano.

La storia di Ellie e Joel proposta in una sfarzosa versione riveduta e corretta (che potete trovare anche su Amazon a prezzo notevole) è stata presa di mira dagli appassionati, anche e soprattutto nella vita reale.

No, non parliamo di un omaggio come quello realizzato alcune settimane fa da un artista che ha impiegato un numero di ore realmente sorprendente (ben 256) per dare vita alla sua opera, bensì di qualcosa di completamente diverso.

Il bravissimo C0110 ha infatti realizzato un murales dedicato a The Last of Us che ha davvero dell’incredibile, postato poche ore fa sui social.

A Baronissi (in provincia di Salerno) è infatti possibile ammirare per strada un omaggio clamoroso a Joel, un murales realizzato con così tanta cura da risultare quasi un’immagine in-game.

L’opera, realizzato dal bravissimo artista italiano, è stata addirittura ricondivisa dai canali ufficiali di Naughty Dog, rimasti colpiti – ed estasiati – dalla creazione di C0110.

«Si torna a casa da un posto splendido, anche se un pezzo di cuore resta lì», ha scritto l’artista sui suoi canali social.

Joel immortalized on the streets of Baronissi, Salerno! A huge thank you to Cizerocentodieci for your stunning mural

Share your own drawings, cosplay, and more here: https://t.co/Phy0iNScpD pic.twitter.com/UBxlNEX57l

— Naughty Dog (@Naughty_Dog) September 2, 2022