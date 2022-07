The Last of Us, magari avete una copia rara nell’armadio e non lo sapete

The Last of Us Part I è attualmente in lavorazione, un remake che promette di rileggere lo storico capitolo uscito originariamente su PS3.

Collegandosi direttamente alla Part II la prima avventura di Ellie e Joel è ancora ben radicata nel cuore dei fan.

Alle consuete Standard e Digital Deluxe Edition, il remake arriverà anche la Firefly Edition da 99,99 dollari, l’edizione più pregiata nonché forse attesa anche in Europa.

Ora, come riportato anche da Game Rant, sembra però che qualcuno sia incappato in una piacevole sorpresa relativa a una copia sigillata del gioco originale in versione PlayStation 3.

Il redditor ‘jayessmcqueen’ ha condiviso infatti la scoperta di una copia sigillata della Survival Edition di The Last of Us per PS3.

Questa edizione ha quasi dieci anni e, esattamente come la Post-Pandemic Edition, è davvero molto – ma molto – difficile da reperire.

Il fan ha infatti confermato che intende mantenere sigillata la sua Survival Edition per il prossimo futuro, nel tentativo di preservarne il valore, già di base molto alto.

Quella che ormai può essere considerata una reliquia vera e propria, la Survival Edition di The Last of Us è stata confezionata con un artbook di 170 pagine con copertina rigida di Dark Horse, una steelbook con il gioco incluso e il primo numero del fumetto American Dreams con copertina variant.

Ma non solo: la Survival Edition era inoltre accompagnata da un download digitale denominato Sights and Sounds DLC pack, che includeva la colonna sonora ufficiale del gioco, un tema di sfondo dinamico per PS3 e avatar PSN che raffiguravano Joel ed Ellie in inverno.

Restando in tema, ricordiamo che Il Day One di The Last of Us Part I è stato confermato, visto che solo pochi giorni fa il remake atteso su console PS5 è entrato ufficialmente in fase Gold.