C’è una buona notizia per i giocatori europei di The Last of Us Part I

The Last of Us Part I è attualmente in lavorazione, un remake che promette di riportare nella current-gen il capolavoro Naughty Dog.

Collegandosi alla Part II la prima avventura di Ellie e Joel tornerà infatti il prossimo settembre su PS5, anche in alcune edizioni speciali.

In occasione dell’annuncio ufficiale il pubblico ha scoperto che saranno in arrivo tre differenti edizioni specifiche del gioco, di cui una esclusiva per il mercato americano.

Alle consuete Standard e Digital Deluxe Edition arriverà infatti anche la Firefly Edition da 99,99 dollari, la più pregiata nonché già presa di mira dai bagarini. A quanto pare, questa chicca potrebbe presto arrivare anche da noi.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, Neil Druckmann – co-presidente di Naughty Dog e sceneggiatore dei due giochi della serie – ha infatti lasciato intendere che non tutto è perduto.

Via social, Druckmann ha infatti detto che cercherà di esortare Sony a produrre un maggior numero di Firefly Edition e a commercializzarle quindi anche in Europa.

Poco sotto, il tweet dell’autore americano che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

Believe me, we'd love to have additional Firefly Editions offered to our fans! We've passed the message along! — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) July 7, 2022

Il bundle da collezione, che è un’esclusiva PlayStation Direct negli Stati Uniti e sarà venduto al prezzo base di 99,99 dollari, include una custodia steelbook e quattro numeri del fumetto The Last of Us American Dreams con copertine alternative.

Tuttavia, il prezzo del gioco (anche nella sua versione base) ha sollevato enormi polemiche, tanto che molti lo hanno definito addirittura ‘uno schiaffo in faccia’.

In attesa di saperne di più, il remake di The Last of Us su PS5 si è anche mostrato in nuovi screenshot che confrontano la grafica con quella del gioco del 2014.

Infine, avete letto che i fan hanno iniziato a prepararsi all’uscita del nuovo TLOU, temendo tra le varie cose di rigiocare una parte specifica del gioco?