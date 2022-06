The Last of Us, la serie sembra così simile al gioco che è difficile notare differenze

The Last of Us diventerà nel corso del prossimo anno una serie TV, tanto che continuano ad arrivare foto dal set in grado di darci un’idea di ciò che lo show proporrà al grande pubblico.

Il gioco originale si trasformerà in una serie con attori in carne e ossa.

Se gli ultimi scatti hanno lasciato intendere che molte delle sequenze chiave del gioco verranno replicate anche nella serie, ora è il momento di nuove sorprese.

Dopo il leak che mostrava quanto alcune scene saranno molto simili a quanto visto nel gioco originale, è ora il momento di una comparativa che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

Come riportato anche da ComicBook, l’account Twitter TheLastofUsTV ha condiviso una serie di quattro diverse foto tratte dal set, insieme a schermate che mostrano l’aspetto delle medesime ambientazioni nel titolo Naughty Dog.

Sebbene ci siano naturalmente alcune differenze tra le versioni mostrate nel gioco e nella serie TV, l’accuratezza è davvero impressionante.

Da quello che è possibile notare nelle foto che trovate poco sotto, è possibile distinguere un accampamento occupato dai Cacciatori, una delle varie fazioni viste in The Last of Us.

Secondo l’account Twitter che ha condiviso le foto che avete visto poco sopra, le riprese della serie si sono recentemente concluse a Olds, in Canada.

Da lì, la produzione tornerà poi molto presto nella città di Calgary per girare altre scene, fino – si spera – al ciak finale.

Se volete sapere tutto sulla serie TV di The Last of Us attualmente in produzione, recuperate anche il nostro ricchissimo recap.

Restando in tema, avete letto anche che la serie potrebbe includere anche la ‘bambina misteriosa’ vista nel gioco, un personaggio ancora oggi avvolto nel più assoluto mistero?