The Last of Us, la serie HBO ha una delle «migliori ore di televisione» di sempre

I fan stanno aspettando con trepidazione la serie HBO su The Last of Us, uno show che promette di mandare in estasi gli appassionati del gioco originale, tanto che ora arrivano altre buone notizie.

Lo show, previsto a gennaio 2023, racconterà la storia del primo capitolo (che trovate anche nel remake su Amazon), un progetto che promette di essere fedele al videogioco e che promette quindi grandi cose.

Dopo il primo trailer rilasciato qualche mese fa, la speranza di trovarsi tra le mani un prodotto valido sono aumentate sicuramente a dismisura.

Ora, dopo avervi reso noto che un regista abbia deciso di abbandonare il progetto, un attore di The Last of Us sostiene che la serie HBO ha dalla sua una delle «migliori ore di televisione» di sempre.

Via Games Radar, l’attore Murray Bartlett ha rivelato che la sceneggiatura della prossima serie HBO contiene una delle migliori ore di televisione che abbia mai letto.

«Tra i copioni con cui ho dovuto lavorare, uno in particolare è una delle migliori ore di televisione che abbia mai letto», ha detto Bartlett a Collider.

«È bellissimo. È scritto magnificamente. Ci sono queste creature zombie, ma il tutto è tenero e umano. Penso che sarà davvero speciale. Non ho ancora visto nulla, ma sono davvero orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto e penso che potrebbe essere davvero, davvero meraviglioso».

Ricordiamo che Bartlett ha ricevuto ampi consensi dalla critica per il suo ruolo del direttore d’albergo Armond nella serie TV The White Lotus. Staremo a vedere se le sue parole relative allo show di TLOU troveranno conferma.

Nel cast della serie, oltre a Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni dei due protagonisti, troveremo anche Elaine Miles, Lamar Johnson, Graham Greene, Anna Torv, Murray Barlett, Nico Parker, Keivonn Woodard, Storm Reid, Jeffrey Pierce, Gabriel Luna e Nick Offerman.

The Last of Us arriverà il 16 gennaio 2023: in Italia la serie sarà trasmessa da Sky e dal suo servizio in streaming Now TV.

Nelle scorse settimane vi abbiamo reso noto che la serie alternerà momenti terrificanti ad altri assolutamente autentici, cosa questa che alza l’asticella dell’hype.