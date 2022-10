The Last of Us, la serie TV avrà «momenti terrificanti e autentici»

I fan sono in attesa della serie HBO su The Last of Us, uno show che promette di mandare in estasi gli appassionati del gioco originale e anche tutti quelli che ci si avvicinano per la prima volta.

Lo show, previsto nei primi mesi 2023, racconterà la storia del primo capitolo (che trovate anche nel suo remake su Amazon), un progetto che è da sempre stato descritto come estremamente fedele al videogioco.

Il primo trailer ha infatti messo in mostra tante similitudini tra il capolavoro Naughty Dog e la serie prodotta da HBO, lasciando quindi ben sperare circa la riuscita del tutto.

Ora, come riportato anche da PlayerStation, la serie di The Last of Us alternerà momenti terrificanti ad altri assolutamente autentici, come rivelato dal designer dei clicker.

Barrie Gower, vincitore di un Emmy per il trucco prostetico, ritiene che i giocatori e i nuovi fan della serie TV saranno soddisfatti di come si presenteranno i “mostri” della serie.

Gower e il suo team, responsabili della ricostruzione dei mostri per l’adattamento HBO, sono stati recentemente artefici anche della trasformazione di Viserys in House of the Dragon, nonché della creazione del Night King per Game of Thrones e di Vecna in Stranger Things.

Nel primo teaser trailer della serie di HBO, rivelato circa un mese fa, abbiamo potuto vedere per qualche secondo l’aspetto dei nemici più famosi del gioco PlayStation, ossia i letali clicker.

In un’intervista a Variety, il designer ha dichiarato che per The Last of Us «è stato un sogno che si è avverato. Per uno sviluppatore di mostri, è esattamente il tipo di lavoro per cui sono entrato nel settore. Siamo stati molto fortunati. Le sceneggiature sono fantastiche. Ci sono alcuni momenti davvero terrificanti. C’è molto per i fan. Credo sia giusto dire che saranno molto contenti».

Gower ha elogiato gli showrunner Craig Mazin e Neil Druckmann e ha dichiarato di credere che la serie TV conquisterà più fan al di là dell’universo videoludico.

«Da quello che ho visto dello show e da quello che abbiamo filmato, è molto fedele e autentico al gioco», ha detto. «Spero che i fan siano al settimo cielo e che si creino molti nuovi appassionati che verranno introdotti alla serie, piuttosto che al videogioco.»

Nel cast della serie, oltre a Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni dei due protagonisti, troveremo anche Elaine Miles, Lamar Johnson, Graham Greene, Anna Torv, Murray Barlett, Nico Parker, Keivonn Woodard, Storm Reid, Jeffrey Pierce, Gabriel Luna e Nick Offerman.

The Last of Us arriverà nel corso del 2023: in Italia la serie sarà trasmessa da Sky e dal suo servizio in streaming Now TV.

Nei giorni scorsi un’attrice non professionista sembra volersi candidare per il ruolo di Dina, per un eventuale seconda stagione dello show.