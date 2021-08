Vi piacciono i menu di The Last of Us? Questi vi faranno impazzire

The Last of Us Part II, così come il primo capitolo, sono due giochi entrati ormai nell’immaginario collettivo di tutti i possessori di console PlayStation.

Il secondo episodio delle avventure di Ellie non ha infatti mai smesso di sorprendere a un anno dall’uscita, grazie anche a una community sempre appassionata e coinvolta.

Del resto, parliamo di un prodotto così ricco di sfumature, che persino a livello puramente grafico raggiunge livelli mai visti.

Vero anche che ci sono anche note negative, come il caso di Halley Gross, scrittrice del gioco, che ha di recente risposto agli hater che hanno disprezzato il gioco per i temi di inclusività.

Ora, parlando di cose più leggere, un fan di The Last of Us ha ricreato alcune schermate di menu personalizzate incredibilmente dettagliate, relative al gioco del 2013.

Grazie a un post emerso sul subreddit ufficiale del gioco (via GameRant), il menu principale del primo capitolo è stato infatti “editato”, con alcune immagini tratte anche dalla Part II.

Cambiare l’immagine di sfondo del menu di gioco – come fosse editabile a piacimento – ha portato a dei risultati piuttosto impressionanti, come potete vedere voi stessi dalla gallery poco più in basso.

I menu mostrano infatti la Ellie di The Last of Us Part II con la chitarra in mano, seguito da uno scatto di Joel tratto dal trailer reveal del sequel nella seconda immagine.

Infine, le ultime due immagini sembrano prese dalla sezione ambientata nella città di Pittsburgh del gioco originale.

Ovviamente, sia il primo che il secondo The Last of Us non permettono la modifica dell’immagine di sfondo dei menu principali, i quali restano sempre e comunque molto suggestivi.

Avete già letto anche che sono stati scovati alcuni dettagli sorprendenti circa la “sequenza da incubo” di Ellie, in grado di farle rivivere la scena più scioccante di sempre?

Ma non solo: un altro giocatore ha scovato un riferimento davvero interessante, che potrebbe in qualche modo collegare il gioco Naughty Dog alla serie TV di Chernobyl.

Infine, ricordiamo anche che un dialogo scartato dalla Part II spiegherebbe le origini dell’iconico tatuaggio a forma di falena di Ellie.