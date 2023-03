The Last of Us HBO, spunta un altro indizio sulla stagione 2

The Last of Us, la serie di HBO, si avvia alla stagione 2 e iniziano ad arrivare le prime informazioni riguardo la prossima serie di episodi, precisamente i luoghi in cui verrà girata.

Una stagione che si ispirerà ovviamente a The Last of Us Part II, il capolavoro di Naughty Dog (lo trovate su Amazon) che verrà adattato in due parti.

Si comincia per altro a parlare di come farà Bella Ramsey a rappresentare la Ellie più adulta del secondo capitolo videoludico, e probabilmente sarà invecchiata in un modo o nell’altro.

Nella prossima stagione debutterà anche Abby ovviamente e, nel caso avessimo dubbi, ci ha pensato Neil Druckmann a confermare il suo ingresso in scena.

Come riporta Deadline, sarà Vancouver ad ospitare una parte delle riprese della seconda stagione della serie TV di The Last of Us.

La seconda stagione troverà di nuovo casa nel Canada, che già aveva ospitato le riprese della prima stagione. Nel 2021, infatti, HBO aveva utilizzato Calgary, Alberta per rievocare le atmosfere di Texas, Wyoming e Missouri nella trasposizione televisiva di The Last of Us.

Una conferma, quindi, che la seconda stagione sarà molto fedele alla storia originale che, appunto, si svolge per buona parte nel nord-ovest del Pacifico.

Ricordiamo che al momento non sappiamo con certezza quando sarà disponibile la Stagione 2, ma stando alle ultime dichiarazioni dell’attrice Bella Ramsey potrebbe essere necessario attendere almeno fino alla fine del 2024 o l’inizio del 2025.

Stagione nella quale vedremo finalmente Abby, personaggio che anche star del mondo DC al cinema vorrebbero affiancare nella produzione, tanto è stata amata la produzione di HBO.

Alcuni spettatori erano convinti di aver già scoperto Abby nell’episodio finale della prima stagione, ma è stato lo stesso Druckmann a smentire il tutto in un’intervista: dovremo dunque pazientare ancora per scoprirla in azione nella serie TV.