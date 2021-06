The Last of Us festeggia il mese dell’orgoglio gay con un’immagine speciale

Durante il mese di giugno, in tutto il mondo si celebra il cosiddetto Pride Month, ovvero il periodo dell’anno dedicato in particolare all’orgoglio delle persone LGBTQIA+.

Si tratta di una serie di iniziative pensate innanzitutto per la difesa dei diritti delle persone omosessuali, ricordando così il primo Gay Pride tenutosi a giugno del 1970 nella città di New York.

Il mese dell’orgoglio gay ha toccato ovviamente anche il mondo dei videogiochi, grazie a una serie di tributi e iniziative speciali da parte di alcune importanti software house e publisher internazionali.

Solo oggi, infatti, Microsoft ha reso disponibile gratis per tutti un’esclusiva Xbox One e Xbox Series X|S, proprio in virtù del mese dedicato alla parità di genere.

Anche Naughty Dog ha ora deciso di omaggiare il Pride Month con un’immagine realmente sorprendente, che raggruppa in un unico, bellissimo artwork alcuni dei personaggi LGBTQIA+ appartenenti al franchise di The Last of Us.

Poco sotto, il tweet originale con il messaggio da parte del team di sviluppo americano.

Whether in the physical world around us or the digital worlds that reflect reality, LGBTQIA+ individuals universally deserve intersectional representation, equal rights, and inclusion. Happy #PRIDE to all. Here's to celebrating who you are and honoring those who paved the way. pic.twitter.com/t4pboXmReH — Naughty Dog (@Naughty_Dog) June 1, 2021

Che si tratti del mondo reale che ci circonda o dei mondi digitali che riflettono la realtà, le persone LGBTQIA+ meritano una rappresentazione intersezionale, pari diritti e inclusione. Buon mese dell’orgoglio gay a tutti. Per celebrare chi siete e onorare coloro che hanno permesso tutto questo.

Per un’inclusione totale, nel segno dell’uguaglianza di genere, Naughty Dog ha quindi deciso di rilasciare questa immagine inedita che mostra Ellie, Dina, Riley, Bill e Lev, personaggi visti sia nel primo capitolo che in The Last of Us Part II.

