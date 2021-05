The Last of Us Part II, upgrade PS5 porta difetti grafici al gioco?

Attenzione: il seguente articolo contiene vari spoiler relativi a The Last of Us Part II. Proseguite a vostro rischio e pericolo.

Lo scorso 19 maggio, Sony ha annunciato l’arrivo un upgrade per PS5 destinato a migliorare le performance del capolavoro targato Naughty Dog.

Come del resto è specificato anche nella comunicazione ufficiale, la patch permette di scegliere tra una modalità a 30fps e una a 60 fotogrammi al secondo pensata appositamente per sfruttare la potenza di calcolo della console Sony.

L’upgrade 1.08 consente infatti di scegliere se giocare l’avventura di Ellie alla nuova o alla vecchia maniera grazie a un’utile opzione nei settaggi.

A quanto pare, però, sembra che via ResetEra qualche giocatore abbia riscontrato alcuni piccoli problemi di performance.

Si tratterebbe, nello specifico, di problemi di pop-up delle texture o di elementi del fondale, come del resto è possibile vedere coi nostri occhi in alcuni brevi video pubblicati dagli stessi utenti del forum:

Purtroppo, si tratterebbe di glitch riscontrabili non solo in vasti spazi aperti, ma anche per quanto riguarda oggetti o elementi dello scenario posti a breve distanza dal protagonista.

Poco più in basso, un’altra manciata di esempi:

Non sappiamo se Naughty Dog ha intenzione di fare uscire un’ulteriore, piccola patch per correggere questi problemi grafici al più presto (che a quanto pare sono riscontrabili solo in modalità performance): nel caso ve lo segnaleremo.

