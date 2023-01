The Last of Us, c’è una versione da 2 ore dell’episodio 3: «mi ha fatto male»

Se avete pianto durante il terzo episodio di The Last of Us di HBO, immaginate di vivere altri 45 minuti di lacrime per la storia di Bill e Frank.

Ispirato agli eventi visti nel primo capitolo (che trovate nel remake PS5 su Amazon a prezzo basso), la puntata ha però innanzitutto approfondito l’aspetto e la personalità di alcuni personaggi secondari.

Se già di base l’episodio si è dimostrato ricco di chicche e curiosità, come ad esempio quella relativa alla “camicia da eroe”, a quanto pare c’è dell’altro.

Come riportato anche da GameSpot, sembra che lo showrunner Craig Mazin si sia davvero commosso quando ha avuto modo di vedere la director’s cut della puntata numero tre, intitolata Long, Long Time.

Mazin, che ha scritto il terzo episodio, ha parlato con Deadline della creazione della storia di Bill e Frank con il regista Peter Hoar.

Lo showrunner ha spiegato di aver capito che il cast e la troupe avevano fatto centro dopo aver visto inizialmente un montaggio di due ore dell’episodio, che alla fine è stato ridotto a 73 minuti.

«Quando me l’hanno inviato, credo che fosse di quasi due ore o qualcosa del genere», ha spiegato Mazin. «Quindi ho pensato: ‘Oh, probabilmente non va bene’. Mi sono seduto, me a ho riflettuto: ‘Ok, guarderò la versione di due ore di questo episodio’».

«Ho pianto così tanto che a un certo punto ho detto ad alta voce: ‘Ahi’. Voglio dire, mi ha fatto male. Ho pianto così tanto che mi ha fatto male. E ho pensato: ‘Beh, se questi ragazzi possono fare questo a me che ho scritto tutto ciò, penso che potrebbe funzionare abbastanza bene su altre persone», ha aggiunto Mazin.

Ad ogni modo, al momento in cui scriviamo è davvero poco probabile che HBO possa rilasciare questa versione estesa dell’episodio (mai dire mai, in ogni caso).

Restando in tema, da alcune ore è arrivata la prima conferma sulla presenza di Bella Ramsey (interprete di Ellie) nella Stagione 2 dello show.

Ma non è tutto: Victoria Grace ha lasciato intendere che le piacerebbe interpretare il suo personaggio visto in Part II anche in The Last of Us Stagione 2.

Infine, nella nostra recensione completa della prima stagione vi abbiamo reso noto che «con The Last of Us, HBO ha portato a casa la serie perfetta tra quelle ispirate a un videogioco, senza trascurare il fatto che anche chi non ha mai sentito parlare di Joel ed Ellie prima d’ora rimarrà travolto da uno show di rara bellezza.»