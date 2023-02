The Last of Us, attrice risponde alle critiche ricevute a causa del suo fisico

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us è in corso, sebbene – nonostante il clamore generale – c’è chi non è riuscito proprio a nascondere alcune lamentele, spesso al limite del bodyshaming.

Lo show racconta la storia del gioco originale (che potete rivivere su Amazon a prezzo basso), inclusi i protagonisti apparsi nel capolavoro PlayStation.

Vero anche che la serie ha incluso anche alcuni personaggi mai visti prima, come quello interpretato da Melanie Lynskey, visto anche nel trailer ufficiale.

Ora, come riportato anche da Deadline, l’attrice ha risposto pubblicamente sui social alle critiche ricevute a causa del suo fisico.

Attenzione, da ora troverete alcuni piccoli spoiler sulla serie di The Last of Us: proseguite a vostro rischio e pericolo.

Dopo aver debuttato nella serie The Last of Us nel ruolo di Kathleen, Melanie Lynskey ha pubblicato alcuni tweet in risposta alle critiche dei cosiddetti hater.

In particolare, la modella Adrianne Curry si era scagliata su Twitter – per poi cancellare il tutto – scrivendo che non riteneva adatta l’attrice per il ruolo della leader di guerra a Kansas City nella serie di TLOU.

«Dovrei essere intelligente, signora, non devo essere muscolosa. Gli scagnozzi servono a quello», ha risposto la Lynskey, la quale ha poi aggiunto:

Firstly- this is a photo from my cover shoot for InStyle magazine, not a still from HBO’s The Last Of Us. And I’m playing a person who meticulously planned & executed an overthrow of FEDRA. I am supposed to be SMART, ma’am. I don’t need to be muscly. That’s what henchmen are for pic.twitter.com/YwkmkwUdOm — Melanie Lynskey (@melanielynskey) February 8, 2023

«Capisco che alcune persone sono arrabbiate perché non sono la scelta tipica per questo ruolo. Per me è comunque elettrizzante. Oltre al fatto che dopo che si dice ‘azione’, quando ti sembra di essere realmente nel corpo di una persona diversa, la parte più eccitante del mio lavoro è andare proprio contro le aspettative.»

Insomma, la Lynskey ha risposto in maniera decisamente politically correct alle critiche della Curry. Restando in tema polemico, al netto del clamore, al regista Paul Schrader l’episodio 3 della serie proprio non è piaciuto.

Ma non solo: Bella Ramsey ha avuto modo di parlare della sua interpretazione, ammettendo di aver sentito Ellie vicina a sé stessa come personaggio fin da subito e scegliendo di sfidare le critiche ricevute da una fetta di pubblico.