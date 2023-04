The Last of Us, un’attrice chiede il suo spin-off: «io ci starei»

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us è arrivata a conclusione, sebbene già si parla di stagioni successive ed eventuali spin-off.

Lo show ha raccontato la storia del primo capitolo della serie di videogiochi (che trovate anche nel remake PS5 su Amazon), per nove episodi ricchi di personaggi, anche mai visti nel videogame.

Nelle scorse settimane è stata Merle Dandridge ad esprimere la sua preferenza circa uno spin-off su Marlene, con la speranza che le preghiere vengano esaudite.

Ora, però, come riportato anche da GameSpot, una seconda attrice ha lasciato intendere che le farebbe davvero piacere poter vestire nuovamente i panni del suo personaggio: stiamo parlando di Melanie Lynskey e della sua Kathleen.

Attenzione: seguono spoiler sugli eventi della prima stagione di The Last of Us. Proseguite a vostro rischio e pericolo.

L’attrice Melanie Lynskey vorrebbe tornare nel mondo post-apocalittico della serie HBO attraverso una storia di origini del suo personaggio. Probabilmente la cosa resterà solo un desiderio, ma tutto può accadere.

Lynskey interpreta la vendicativa leader del gruppo di resistenza Kathleen, un personaggio inventato esplicitamente per la serie TV e non per il gioco di Naughty Dog.

La sua corsa non è durata a lungo, poiché è stata orribilmente uccisa da un infetto alla fine dell’Episodio 5. L’attrice pensa però che ci siano altre storie da raccontare.

«Se volessero tornare indietro e fare una storia di origini, io ci starei», ha spiegato Lynskey a Variety. «La storia di come questa donna sia finita in questa posizione folle sarebbe davvero interessante».

Kathleen ha una storia alle spalle che sembra avere abbastanza carne al fuoco per sostenere un’altra serie di episodi a tema: come si apprende nello show, la donna è diventata il leader del gruppo di ribelli di Kansas City dopo che suo fratello è stato ucciso dalla FEDRA.

Questo è accaduto solo perché Henry (Lamar Johnson) ha rinunciato a lui per salvare il proprio fratello. Questo ha spinto Kathleen a intraprendere un percorso di vendetta, non fermandosi davanti a nulla per dare la caccia a Henry e tentare di ucciderlo, per poi morire lei stessa.

Staremo a vedere se le parole di Lynskey verranno prese in considerazione da Neil Druckmann e Craig Mazin, sebbene al momento sia stata confermata solo la Stagione 2 della serie principale.

Restando in tema, diverse settimane fa Victoria Grace ha dichiarato che le piacerebbe interpretare il suo personaggio visto nel videogame anche in The Last of Us Stagione 2.