The Last of Us PC si aggiorna ancora: i dettagli della nuova patch

The Last of Us Part I sta facendo discutere nella sua versione PC e, con la speranza di placare queste discussioni, ora arriva una nuova patch.

Il debutto dell’esclusiva PS5 (che trovate su Amazon) su PC era molto atteso sia dai fan del videogioco originale che della serie TV, ma la resa finale si è dimostrata decisamente inferiore alle aspettative, spingendo perfino Steam a prendere una decisione drastica in tutela degli utenti.

La piattaforma di Valve ha infatti iniziato a rimborsare i giocatori dell’acquisto, tanto disastrose erano le condizioni del titolo al lancio.

Un disastro che, almeno, ci ha dato una quantità di meme esorbitanti con cui risollevarci il morale dal lancio del titolo Naughty Dog.

Prima dei vari aggiornamenti, i giocatori hanno provato in ogni modo a rendere The Last of Us Part I su PC minimamente giocabile. Con tanto di tentativi amatoriali nelle prime ore dopo l’uscita, che però non sono serviti a granché.

Ad oggi gli esperti hanno decretato che il porting del leggendario titolo di Naughty Dog su PC sia effettivamente un disastro, addirittura considerato una beta da alcuni.

Ma Naughty Dog sta continuando a dare supporto al team di sviluppo responsabile del porting, e proprio oggi ha pubblicato un nuovo aggiornamento per il titolo.

Un update che è stato annunciato sul sito ufficiale, e che mira ad aggiustare tutti i problemi del gioco… o almeno una buona parte.

Tra i tanti aggiustamenti elencati nella patch note, lo sviluppatore dichiara che sta lavorando per rendere il gioco compatibile con Steam Deck. Laddove, in precedenza, il team mirava a correggere il tremolio della camera relativo ai controlli tramite mouse.

Ecco gli aggiustamenti della patch v1.0.1.7 per The Last of Us Part I versione PC:

Risolto un problema per cui gli input dello stick del controller Xbox potevano essere letti erroneamente come zeri per brevi periodi di tempo

Risolto un problema per cui la funzione “Ripristina impostazioni predefinite” nel menu Grafica in Impostazioni poteva effettuare selezioni errate

Risolto un problema per cui i monitor delle prestazioni dell’HUD potevano influire sulle prestazioni se abilitati

Risolto un problema per cui poteva verificarsi un arresto anomalo quando si utilizzava [ALT+INVIO] per alternare tra le modalità Schermo intero e Finestra

Risolto un problema per cui poteva verificarsi un arresto anomalo della memoria durante la transizione dalla fine del gioco alla sequenza dei titoli di coda

Risolto un problema che poteva causare un arresto anomalo durante l’avvio del gioco

Aggiunti ulteriori registri dei rapporti sugli arresti anomali per fornire ulteriori informazioni agli sviluppatori

Aggiunta una nuova funzionalità in cui agli utenti verrà richiesto di abilitare strumenti di diagnostica GPU aggiuntivi a seguito di un arresto anomalo correlato alla GPU (opzionale e abilitato solo per la sessione di gioco corrente)

Se non altro, il disastro del titolo ci ha permesso di scoprire un dettaglio finora inedito per quanto riguarda il personaggio di Tess.

È interessante poter conoscere finalmente questo dettaglio sul personaggio, anche e soprattutto considerato l’infausto destino che è toccato alla sua interprete, scomparsa qualche tempo fa.