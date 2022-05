The Last of Us, 9 anni dopo è stata scoperta la mossa più rara (e brutale) di sempre

The Last of Us è uno dei giochi più importanti della generazione PS4, tanto che a molti anni dall’uscita i giocatori continuano a scovare chicche e curiosità sul gioco.

L’avventura di Ellie e Joel (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto interessante) ha infatti dalla sua un gran numero di estimatori, oggi come ieri.

Se solo alcuni giorni fa è emersa la notizia che un remake di TLOU per PS5 potrebbe avere una storia più lunga rispetto all’originale, oltre a varie migliore aggiuntive, tornare sull’originale a quanto pare è ancora un piacere.

Come riportato da DualShockers, a quasi nove anni dalla sua uscita The Last of Us continua a stupire i fan dopo che un giocatore ha subito un’esecuzione brutale e davvero molto rara.

Un giocatore ha infatti mostrato su Reddit una sequenza che a moltissimi giocatori è sfuggita, tanto che il brutale takedown non era mai stato avvistato, anche dopo molteplici playthrough.

L’utente Ziske_22 ha raccontato di aver completato circa 7-8 volte la campagna di The Last of Us e di non essere mai incappato in questa sequenza.

L’esecuzione, che si può vedere nella clip poco sotto, mostra Joel ed Ellie nascosti dietro un blocco di cemento mentre un avversario inizia ad avvicinarsi a loro.

I due vengono individuati mentre il nemico salta in cima al blocco, venendo rapidamente afferrato da Joel e sbattuto sulla schiena.

Dal modo in cui Joel gli afferra le gambe e lo sbatte sull’angolo di cemento, possiamo solo supporre che la sua schiena venga fatta a pezzi: come se non bastasse, Joel decide poi di colpire l’avversario in testa con una mazza da baseball, dandogli così il colpo di grazia.

«Forte, non sapevo che questa mossa esistesse nel gioco. Ogni volta che ci ho provato gli ho dato un pugno alle gambe del nemico, o qualcosa del genere», ha spiegato un altro giocatore.

«Non ho mai visto questa mossa! Davvero stupenda», ha invece esclamato un altro fan, sempre nel post Reddit originale.

Parlando invece di TLOU2, un giocatore ha invece scovato un modo per uccidere un’antagonista di Ellie prima del tempo, grazie a un trucchetto davvero niente male.

E che invece un altro appassionato ha scoperto un modo in cui Abby può uccidere Tommy durante la scena dell’inseguimento del cecchino?