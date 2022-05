The Last of Us 2, scoperto un trucchetto per un uccidere un’antagonista di Ellie

The Last of Us Part II è uno dei giochi più importanti di sempre tra quelli usciti nella generazione di PS4, tanto che ancora oggi i giocatori scovano curiosità sul titolo Naughty Dog.

Il sequel dell’avventura di Ellie e Joel (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto interessante) ha infatti una community davvero appassionata.

Se alcuni mesi fa un fan de gioco ha scoperto un modo in cui Abby può uccidere Tommy durante la scena dell’inseguimento del cecchino, è ora il turno di un’altra situazione estremamente simile.

Come riportato su Reddit, è stato infatti scoperto che un’antagonista di Ellie può essere uccisa prima del tempo, grazie a un trucchetto niente male.

Attenzione: da questo momento seguiranno piccoli spoiler sulla trama di The Last of Us 2. Se non avete ancora affrontato l’avventura di Naughty Dog, proseguite a vostro rischio.

Nora Harris è una giovane amica di Abby appartenente alle Luci nel ruolo di medico. In seguito unita al WLF. prenderà parte alla vendetta di Abby verso Joel.

Una volta a Seattle, viene assegnata all’ospedale e farà evadere di nascosto Abby dopo che questa aveva disertato, indirizzandola verso i piani bassi per andare a recuperare le scorte mediche necessarie per salvare la vita di Yara.

Raggiunta da Ellie, verrà torturata e in seguito uccisa per scoprire la posizione di Abby: a quanto pare, però, esiste un modo per eliminarla prima del tempo.

Prima di entrare nella stanza in cui si trova Nora, basterà lanciare una molotov in direzione della porta socchiusa, in direzione dell’angolo esatto in cui si trova il personaggio.

Il colpo andrà a segno, con Nora che prenderà fuoco per poi stramazzare al suolo: la cosa buffa è che il gioco non calcolerà in alcun modo l’uccisione, tanto che la cut-scene proseguirà indisturbata come se nulla fosse.

Ovviamente, si tratta di un bug più o meno curioso, sebbene risulti essere un modo alternativo per uccidere Nora (la quale, ahimè, ha il destino comunque segnato).

The Last of Us Part II, quindi, è un gioco ancora in grado di sorprendere i giocatori con scoperte e curiosità a quasi due anni dall’uscita.

Restando in tema, un giocatore – impersonando Ellie – ha scovato alcune settimane fa un modo per uccidere un avversario umano estremamente truculento e che vi sorprenderà.