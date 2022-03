The Last of Us 2, Joel non è più “odiato” dai fan, ma c’è un perché

The Last of Us Part II è uno dei giochi cardine della passata generazione di PS4, grazie anche e soprattutto a dei personaggi entrati ormai nel mito.

Il sequel dell’avventura di Ellie e Joel è infatti un titolo davvero unico, il quale fa ancora molto discutere i fan di tutto il mondo.

Mesi fa il director Neil Druckmann era infatti tornato sull’argomento, rispondendo ad alcune lamentele da parte dei giocatori, specie per quanto riguarda il personaggio di Joel.

Ora, via Reddit, è però emersa un’altra verità, ossia che la caratterizzazione di Joel in TLOU 2 è – nonostante tutto – molto amata dai fan.

Attenzione: da ora in poi seguono spoiler abbastanza pesanti sul titolo Naughty Dog. Proseguite come sempre a vostro rischio e pericolo.

Com’è noto, nel sequel Joel viene ucciso nel sequel da Abby, figlia di un medico colpito a morte dall’uomo alla fine del primo The Last of Us.

Tuttavia, un fan ha avuto un problema con la mancanza di consapevolezza di Joel quando entra nel rifugio dove incontra la morte.

Per alcuni, Joel che aiuta Abby a inizio avventura è fuori contesto, non essendo stato mai un personaggio altruista e disposto ad aiutare il prossimo (ad eccezione di Ellie).

A quanto pare, invece, come riportato sul noto forum americano, in molti il suo “sacrificio” è la prova della sua evoluzione come personaggio.

«Joel è sempre stato una brava persona, in fondo», scrive un utente. «Qualsiasi cosa abbia fatto con Tommy prima del primo capitolo, l’avrà fatta per sopravvivere».

E ancora, «Dopo aver salvato Ellie e aver raggiunto Jackson […] ha vissuto una vita tranquilla e felice con persone di cui poteva fare affidamento. […] Ecco perché, probabilmente, sentiva di potersi fidare di Abby.»

Una “giustificazione” più che logica per il comportamento di Joel, il quale è in ogni caso uscito di scena nella maniera più logica (e drammatica) possibile.

Insomma, a conti fatti, The Last of Us Part II è un gioco ancora in grado di sorprendere i giocatori a quasi due anni dall’uscita.

Restando in tema, avete letto che qualcuno ha deciso di recente di creare un vero e proprio clone di TLOU in Unreal Engine 5, davvero fantastico da vedere?