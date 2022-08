The Last of Us 2 è «uno dei più grandi giochi mai realizzati», per due big del cinema

The Last of Us Part II è uscito ormai da diverso tempo, sebbene i fan non sembrano aver dimenticato le avventure di Ellie e Abby.

Senza nulla togliere all’ormai imminente TLOU Part I (potete preordinarlo a un prezzo davvero molto interessante su Amazon) il titolo Naughty Dog è infatti entrato di diritto nella storia.

Ora che il remake del primo capitolo è realtà, in molti hanno iniziato a discutere nuovamente del sequel, riportando in auge una delle storie più significative tra quelle mai viste in un videogioco del genere.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, i fratelli Russo hanno elogiato Uncharted e The Last of Us 2, definendo quest’ultimo «uno dei più grandi giochi mai realizzati».

In un recente video intervista con IGN US, in occasione della promozione del recente film Netflix The Gray Man, è stato chiesto ad Anthony e Joe Russo di valutare le scene di inseguimento nei videogiochi – due delle quali erano tratte dal catalogo titoli Naughty Dog, tra cui Uncharted 4: A Thief’s End e The Last of Us Part II.

Parlando della scena di Uncharted 4 in cui Drake e Sully aiutano Sam a sfuggire ai mercenari di Shoreline, Joe Russo ha paragonato l’inseguimento all’apertura del film di James Bond Skyfall del 2012. Il regista ha poi dichiarato: «Direi che Uncharted è uno dei migliori franchise di giochi d’azione di tutti i tempi».

I due cineasti hanno condiviso poi il loro pensiero sulla scena del Rat King di The Last of Us 2. Presentando la clip, Joe Russo ha dichiarato: «Questo è uno dei più grandi giochi mai realizzati».

La cosa deve far piacere al team di Naughty Dog. visto che i Russo sono due tra i registi più acclamati degli ultimi anni, grazie al risultato ottenuto con Avengers Infinity War e Avengers Endgame, di Marvel Studios.

Restando in tema tributi, tempo fa un fan ha impiegato più di 200 ore per omaggiare Ellie e Joel con un’opera d’arte davvero unica.

Ma non solo: un altro appassionato ha dato vita a una versione del remake di TLOU sfruttando però la potenza del motore grafico Unreal Engine 5.