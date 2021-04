The Last of Us 2 Crossing Paths non è uno scherzo, ma il sogno di Iconic Nephilim

The Last of Us Parte II è il capolavoro sviluppato da Naughty Dog, uscito lo scorso anno in esclusiva assoluta su console PlayStation 4. Da mesi si parla della possibilità che il gioco possa ricevere prima o poi un DLC ufficiale, magari incentrato sul comparto multigiocatore (come del resto gli sviluppatori avevano lasciato intendere più volte).

L’artista Iconic Nephilim, dopo aver terminato il suo viaggio all’interno del gioco, ha deciso di regalare ai suoi follower un gran numero di lavori a tema, tra cui undici tavole che ci danno modo di rivivere il viaggio di Ellie nella sua interezza. Ora, David (questo il vero nome del bravissimo designer) si è superato, realizzando il suo capolavoro.

Via Twitter, Iconic Nephilim ha pubblicato infatti tre artwork di quello che – secondo il suo modesto punto di vista – sarebbe il DLC perfetto da proporre ai giocatori rimasti “orfani” di nuovi contenuti per la storia di The Last of Us Parte II: Crossing Paths. Ecco le sue parole:

Da quando è uscito il gioco, ho sempre sognato un DLC incentrato su Lev, quindi mi è venuto in mente un concept chiamato “Crossing Paths”, dove vediamo Lev e Yara durante le loro vite quotidiane tra le fila dei serafiti fino a quando non saranno costretti a fuggire, poco prima di incrociare il loro cammino con Abby.

Poco più in basso, tre artwork davvero straordinari che lasciano intuire il tono generale di questo contenuto scaricabile (ovviamente mai annunciato ufficialmente, purtroppo).

Pur non avendo ancora annunciato alcun DLC ufficiale per la seconda avventura di Ellie, Naughty Dog è in ogni caso attualmente al lavoro su vari nuovi progetti, non ancora rivelati ai possessori di console PlayStation. Restate sulle nostre pagine per non perdere nessun aggiornamento al riguardo.

The Last of Us Parte II è acquistabile dallo mese di giugno 2020 in esclusiva su console PlayStation 4. Il titolo è poco sorprendentemente giocabile anche in retrocompatibilità su PlayStation 5.