Artista racconta The Last of Us – Parte II con le sue illustrazioni e il risultato è magnifico

Attenzione: questo articolo contiene ENORMI spoiler da The Last of Us – Parte II. Se non siete arrivati all’epilogo, interrompete subito la lettura per non avere anticipazioni sui contenuti del gioco.

Uno degli aspetti più affascinanti dei media è che possono ispirare a creare altri media. È quello che è successo all’artista Iconic Nephilim, che dopo aver terminato il suo viaggio all’interno di The Last of Us – Parte II ha deciso di raccontare la storia del videogioco di Naughty Dog e dei suoi protagonisti in undici tavole che, di scena chiave in scena chiave, vi permettono di rivivere il viaggio di Ellie.

Ve le proponiamo di seguito una dopo l’altra, con la didascalia che le ha accompagnate – che è sempre la citazione di una battuta all’interno del gioco. Come abbiamo anticipato nel disclaimer, l’articolo che segue conterrà spoiler pesanti, quindi abbandonate la notizia se non lo avete completato.

Prologo “If I ever were to lose you, I’d surely lose myself. Everything I have found dear, I’ve not found by myself.”

Jackson “Stupido vecchio. Non finiremo alla svelta.”

Seattle – Ellie Giorno 1 “Non puoi fermarlo.”

Seattle – Ellie Giorno 2 “Posso fare in modo che sia veloce. O posso rendere le cose molto peggiori.”

Seattle – Ellie Giorno 3 “Vi abbiamo lasciati entrambi vivi e l’avete sprecata!”

Seattle – Abby Giorno 1 “Non voglio combattere per una terra di cui non mi frega più un ca**o.”

Seattle – Abby Giorno 2 “Sono solo bambini.”

Seattle – Abby Giorno 3 “Tu sei la mia gente. Combatteremo per uscirne.”

La Fattoria “E quindi? Dovrei rimanermene qui ad aspettarti, per Dio solo sa quanto tempo, pensando che magari sei già morta?”

Santa Barbara “Ho paura di rimanere sola.”

Epilogo “Non penso che riuscirò mai a perdonarti. Ma mi piacerebbe provarci.”

Di seguito, l’immagine che raccoglie tutte le tavole realizzate dall’artista.

C’è anche un video, realizzato con i suoi disegni, che fa scorrere le immagini mentre si sovrappongono le frasi chiave di quei momenti. Anche in questo caso, il video è zeppo di spoiler (ma se siete arrivati fino a qui probabilmente non ne siete troppo spaventati).

https://twitter.com/IconicNephilim/status/1342630746373165058

The Last of Us – Parte II è disponibile esclusivamente su PlayStation 4 dallo scorso mese di giugno. Per la nostra video recensione del titolo, che ha avuto il record di premi ai The Game Awards 2020, fate riferimento a questo indirizzo.

Avete già letto il nostro commento sul ruolo di un gioco incentrato su personaggi come Ellie e Abby per le videogiocatrici di domani?