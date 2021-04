Un videogioco vince agli Oscar: è la prima volta

Per la prima volta nella storia anche i videogiochi sono riusciti a trionfare nella serata degli Oscar: un documentario realizzato come add-on experience è riuscito infatti ad aggiudicarsi il premio di miglior cortometraggio documentario.

Si tratta di Colette, un documentario realizzato per Medal of Honor: Above and Beyond, diretto da Anthony Giacchino e prodotto da Alice Boyard, in collaborazione con Oculus Studios e Respawn Entertainment.

Il film corto narra la storia di Colette Marin-Catherine, che a 90 anni sceglie di ritornare nel campo di concentramento dove è stato ucciso il fratello.

Da giovane, Colette ha combattuto i nazisti nella Resistenza Francese, rifiutandosi da allora di mettere piede in Germania: tutto però cambia improvvisamente quando una giovane studente di storia, Lucie Fouble, entra nella sua vita.

Il videogioco in questione è un’esperienza VR ambientata nella Seconda Guerra Mondiale e, come riportato da Deadline, questo documentario serviva ad aggiungere una verosimiglianza storica per il titolo, ricordando che questo film documenta una storia vera.

Il regista Anthony Giacchino ha sottolineato come Colette fosse nata solo 22 giorni prima della nascita ufficiale degli Oscar e che, quando venne annunciata la nomination di questo documentario, lei ha sottolineato l’importanza che ha questo medium per la storia.

La produzione del corto ha infatti assicurato che la memoria del fratello Jean-Pierre non sarebbe rimasta perduta nel campo di concentramento nazista.

Un riconoscimento sicuramente importantissimo, che coinvolge in prima persona l’industria videoludica che ha avuto il coraggio e la volontà di produrre questo bellissimo progetto.

I diritti di distribuzione del film sono stati ottenuti da The Guardian, rendendo questo il primo oscar vinto anche per il quotidiano britannico.

Se volete scoprire la storia di Colette, potete guardare voi stessi il documentario nella sua interezza nella pagina ufficiale del Guardian cliccando qui.

Chissà cosa ne penserà al riguardo Josef Fares, l’eccentrico director diventato celebre soprattutto per una sua sparata contro gli Oscar.

Un discorso diventato talmente famoso al punto che lo stesso director ha scelto di inserirlo come easter egg all’interno del suo ultimo videogioco, It Takes Two.