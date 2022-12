Baldur’s Gate 3 finalmente ha una finestra d’uscita (e una Collector’s titanica)

Nel corso dei The Game Awards 2022 c’è stato spazio per svelare anche uno degli appuntamenti che i fan di giochi di ruolo attendevano di più: parliamo infatti della data d’uscita definitiva di Baldur’s Gate III, che aveva debuttato diverso tempo fa ma non in versione definitiva.

Durante lo show di Geoff Keighley, che sta premiando i migliori giochi dell’anno secondo il giudizio della giuria – tra cui SpazioGames.it – abbiamo appreso che Baldur’s Gate III arriverà nel corso del mese di agosto 2023. Non manca moltissimo, insomma, per avere tra le mani la versione definitiva dell’opera magna di Larian Studios.

Ad accompagnare questo annuncio abbiamo anche la conferma del ritorno dei personaggi di Minsc e Jaheira, che tornano dopo oltre vent’anni a unirsi alle vostre avventure. Inoltre, è stato anche confermato l’arrivo di una titanica Collector’s Edition.

I pre-ordini saranno disponibili subito dopo la fine dei TGA e le disponibilità saranno limitate, con solo 25mila pezzi in tutto il mondo. Il prezzo, certo, non sarà per tutti: per portare a casa questo cofanetto, che includerà tra le altre cose un diorama da 25 centimetri, l’artbook, la mappa in tessuto, portachiavi, adesivi, dadi e parecchi altri gadget, sarà necessario mettere da parte 259,99 euro.

Prima del debutto di agosto, comunque, ci sarà spazio per scoprire qualcosa di più su Baldur’s Gate III e la sua release definitiva: è stato infatti confermato che il 14 dicembre alle ore 19.00 avremo un evento dedicato, dove scopriremo di più della Patch 9 del gioco e dove parteciperà anche l’immancabile Geoff Keighley.

Per apprendere ulteriori dettagli in merito, vi rimandiamo al sito ufficiale a questo indirizzo.

Baldur’s Gate III è disponibile su PC in versione early access: potete approfondirne la conoscenza dando un’occhiata alla nostra ricca anteprima dedicata. Consultate anche la scheda del gioco per tutti gli approfondimenti e le novità resi noti dall’annuncio in poi.