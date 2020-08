The Game Awards 2020 si faranno, il COVID-19 non ferma l’evento

Il 2020 videoludico che ci siamo ritrovati a vivere è stato ben diverso dalle aspettative, non solo per le evenienze a cui hanno dovuto far fronte le nuove console in uscita, ma anche perché abbiamo visto eventi come l’E3 saltare del tutto, mentre la Gamescom si è reinventata in qualche modo in digitale. Cosa aspettarsi, visti i numeri e la chiacchierata seconda ondata del COVID-19, in vista dei The Game Awards alla fine dell’anno?

Interpellato in merito, l’organizzatore e giornalista Geoff Keighley – che a giorni dirigerà anche la Opening Night Live della Gamescom – ha confermato che l’evento si terrà, anche se ovviamente in ottemperanza alle vigenti norme di sicurezza sanitarie.

Ai microfoni dei colleghi statunitensi di IGN, Keighley ha spiegato:

Quello che posso dire è che abbiamo un piano molto interessante per lo show di quest’anno. Lo faremo, assolutamente sì, molte persone ci stanno chiedendo ‘lo rinvierete? Gli Oscar saranno rinviati, rinvierete i The Game Awards’? No, non li rinvieremo. Vi faremo sapere di più nelle prossime settimane, ma penso che abbia ottime possibilità di essere il nostro più grande show di sempre.

Keighley ha anche aggiunto che, ovviamente, «non avremo 10.000 persone sedute in platea», sottolineando che potremo farci un’idea di come sarà riorganizzato l’evento proprio durante la Opening Night Live di giovedì sera alle ore 20.00. Lecito supporre, quindi, che i due appuntamenti possano seguire una traccia simile.

«Mi appassiona molto la possibilità di fare lo show live, anziché registrato prima. Quindi sì, stiamo lavorando a delle possibilità per fare in modo da presentarlo live, con un po’ di spettacolo per le persone, ma senza che il pubblico sia fisicamente lì, senza che possa comprare dei biglietti per venirci» ha aggiunto Keighley, riferendosi agli appuntamenti di cui si sta occupando.

Vi ricordiamo che generalmente i The Game Awards si tengono entro la metà di dicembre e premiano i migliori giochi dell’anno. Lo scorso anno, a portare a casa un numero ragguardevole di statuette fu soprattutto l’eccellente indie Disco Elysium, mentre a emergere come titolo dell’anno fu Sekiro: Shadows Die Twice firmato dai veterani di From Software.