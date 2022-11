The Elder Scrolls VI, la data di uscita? Todd Howard ha «una vaga idea»

The Elder Scrolls VI è l’attesissimo nuovo capitolo di una delle saghe fantasy più amate di sempre, il quale purtroppo si sta facendo desiderare più del dovuto.

Il successore di Skyrim (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto basso) si è per ora mostrato solo in un breve teaser trailer, per poi sparire dalle scene troppi anni or sono.

Bethesda ha difatti spiegato di volersi prendere tutto il periodo di tempo necessario per fare in modo di sviluppare un gioco degno di nota e all’altezza delle aspettative.

Ora, dopo che di recente Xbox ha fatto chiarezza sulla sempre più probabile esclusività di The Elder Scrolls VI, Todd Howard è tornato a parlare del gioco.

Come riportato anche da Game Rant, il director di Bethesda si è detto d’accordo con i fan dell’epica serie di RPG. i quali vorrebbero che The Elder Scrolls VI uscisse al più presto.

Sebbene l’ultimo pluripremiato capitolo del franchise abbia ancora una comunità di giocatori davvero attiva e sia considerato uno dei più grandi giochi open-world di tutti i tempi, Skyrim ha recentemente compiuto 11 anni, essendo uscito nel lontano 2011.

Nonostante un teaser trailer di The Elder Scrolls VI sia stato presentato in anteprima nel 2018, da allora non ci sono stati quasi più aggiornamenti da parte di Bethesda sul gioco.

Nel podcast di Lex Fridman del 29 novembre scorso, Howard ha rivelato che anche lui vorrebbe che il prossimo capitolo del franchise fosse già qui.

L’episodio inizia con Fridman che chiede a Howard di «sbattere le palpebre una volta se sai quando uscirà The Elder Scrolls VI ma non hai intenzione di dirmelo». Lo sviluppatore ha risposto di avere «una vaga idea», per poi iniziare a ridere.

Durante l’intervista, Howard ha ampliato la sua risposta iniziale chiarendo che Bethesda «vuole che i giochi escano e vorrei che non ci mettessero così tanto».

Howard ha sottolineato di aver trascorso più tempo nel mondo di The Elder Scrolls di «qualsiasi altra cosa nella mia vita, probabilmente» e ha riconosciuto che gli manca. «Lo amo profondamente. Tutti noi [di Bethesda] lo amiamo. È una parte di noi».

L’incertezza di Howard su quando il prossimo gioco del franchise vedrà la luce è in contrasto con le recenti speculazioni secondo cui alcune terze parti sarebbero già a conoscenza di tali informazioni.

Durante l’indagine sull’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, l’autorità britannica per la concorrenza e i mercati ha condiviso un documento in cui la data di uscita del gioco era stata cancellata.

Questo ha portato alcuni a teorizzare che il governo britannico sia a conoscenza della data di uscita di The Elder Scrolls VI.

In ogni caso, i fan dovranno quindi aspettare prima di vedere il titolo in azione, visto che Bethesda lo farà uscire soltanto dopo che sarà disponibile un altro big in arrivo.

Ricordiamo in ogni caso che The Elder Scrolls VI non uscirà su console PS5, bensì resterà un’esclusiva Xbox, salvo colpi di scena all’ultimo minuto.

Infine, se volete rimanere costantemente aggiornati su tutte le novità relative a The Elder Scrolls VI, non dovete fare altro che recuperare il nostro ricco recap.