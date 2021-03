The Elder Scrolls VI con Unreal Engine 4 in 8K? Un video lo immagina così

Al momento non abbiamo tantissime informazioni su The Elder Scrolls VI, il sesto capitolo della saga RPG sviluppato da Bethesda che è sicuramente uno dei titoli più attesi della generazione.

Stando a quanto affermato in occasione dell’evento realizzato per celebrare l’acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, sappiamo che The Elder Scrolls VI potrebbe però saltare l’uscita su PS5, così come altri titoli realizzati dalla compagnia.

In attesa di avere delle informazioni concrete sulla data di lancio – ma anche sul gioco vero e proprio – la community ha iniziato ad immaginare che aspetto avrebbe l’ultimo The Elder Scrolls con grafica next-gen.

Come riporta DSOGaming, un fan in particolare ha deciso di andare oltre e di realizzare un video in cui immagina il sesto capitolo della serie utilizzando l’Unreal Engine 4.

Un video immagina The Elder Scrolls VI con Unreal Engine 4.

Il motore grafico di ultima generazione è infatti capace di offrire performance impressionanti, offrendo conseguentemente a The Elder Scrolls VI immagini davvero fantastiche.

Non solo, ma questo video concept è stato realizzato in 8K, permettendovi di ammirare ogni singolo piccolo dettaglio. Potete osservare voi stessi il lavoro del talentuoso artista qui sotto:

Il filmato realizzato da Perfect Vision è davvero fantastico, anche se ovviamente si tratta soltanto dell’immaginazione del designer e ad oggi non sappiamo ancora quale aspetto avrà realmente il successore di Skyrim.

Dato che siamo ancora in attesa di nuove informazioni da parte di Bethesda, nulla ci impedisce di sognare e di volare un po’ con la fantasia, grazie anche a lavori impressionanti come questo. Vi ricordiamo che naturalmente questo non significa che il risultato finale corrisponderà al lavoro del fan – è anzi molto improbabile che ciò accada.

Al momento Bethesda ha unicamente lanciato degli indizi sull’ambientazione che ci aspetta su The Elder Scrolls VI, suggerendo in particolare che dovrebbe svolgersi ad Hammerfell.

Il director ha inoltre assicurato che il nuovo gioco di Indiana Jones, sempre realizzato da Bethesda, non rallenterà minimamente lo sviluppo del sesto capitolo della serie.