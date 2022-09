Assassin’s Creed Mirage non sarà l’unico protagonista del prossimo Ubisoft Forward

Assassin’s Creed Mirage è senz’altro il nome di punta del prossimo Ubisoft Forward, ma non sarà affatto l’unico.

Il futuro del franchise degli Assassini (che potete recuperare su Amazon) è molto atteso dopo il lungo silenzio da parte di Ubisoft.

Dopo tanti rumor e leak è stata confermata infatti l’esistenza di Assassin’s Creed Mirage, che ha delle mire molto importanti e copierà elementi anche da altri episodi della saga.

E il prossimo Ubisoft Forward sarà il momento di vederlo in azione, e non sarà il solo.

Assassin’s Creed Mirage verrà mostrato il 10 settembre alle ore 21.00 durante un nuovo Ubisoft Forward, e sarà in ottima compagnia.

Come riportato nel sito ufficiale, insieme al prossimo capitolo della saga degli assassini verranno mostratti di nuovo anche Mario + Rabbids Sparks of Hope e Skull and Bones, due tra i progetti più attesi del publisher.

Dopo averli visti nelle ultime occasioni pubbliche, finalmente Ubisoft ci darà la possibilità di approfondire ulteriormente i due titoli.

Inoltre Ubisoft Forward fornirà anche le ultime novità sulle stagioni, i personaggi e i contenuti aggiuntivi di titoli come Brawlhalla, For Honor, The Crew 2, Anno 1800 e altri ancora.

Il tutto mentre, guardando la diretta sul canale Twitch, sarà possibile anche ottenere dei drop per alcune delle piattaforme multiplayer di Ubisoft.

Skull and Bones ha una storia complicata alle sue spalle, talmente tanto che neanche gli sviluppatori sembrano così convinti di quello che sarà il risultato finale.

Il nuovo Mario + Rabbids si è mostrato invece in maniera fugace, e quindi non vediamo l’ora di saperne di più sul lavoro di Ubisoft Milan che uscirà in esclusiva su Nintendo Switch.

Per quanto riguarda Ubisoft, invece, il publisher sta continuando a tirare una riga su molti dei suoi videogiochi del passato. Altri tre titoli, tra cui un capolavoro, stanno per essere cancellati per sempre.