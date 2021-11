Terminator si direbbe pronto a tornare a far danni nei videogiochi

Era da un po’ che non sentivamo parlare delle controparti videoludiche di Terminator, storica saga di film d’azione.

La serie infatti non è estranea al mondo del videogioco e l’ultimo titolo dedicato è appunto uscito qualche anno fa.

Terminator: Resistance è sbarcato sul mercato nel 2019. Sviluppato da Teyon e pubblicato da Reef Entertainment, si tratta di uno sparatutto in prima persona ambientato nel futuro rappresentato nei primi due film della saga cinematografica.

Il gioco ricevette un’accoglienza abbastanza tiepida e in esso furono riscontrati numerosi difetti, tra cui un’intelligenza artificiale non proprio degna di essere ricordata e delle meccaniche di shooting da rivedere.

Nonostante tutto però Terminator: Resistance ottenne il favore del pubblico di appassionati, e adesso pare che si sia imboccata la strada per dare seguito all’amore dei fan verso il gioco stesso.

Reef Entertainment ha infatti pubblicato recentemente un post alquanto sospetto su Twitter che lascerebbe presagire che sia in cantiere un nuovo gioco dedicato al famoso franchise futuristico.

Nel tweet, che trovate riportato qui sotto, si può notare la foto di un’uniforme danneggiata con tanto di misteriose istruzioni da seguire. Come è possibile leggere, nel post si fa riferimento a John Connor, il protagonista e leader della Resistenza contro i Terminator, nonché il mittente del messaggio proposto nel tweet.

[[ INCOMING MESSAGE FROM JOHN CONNOR: NEW MISSION PARAMETERS ]]

1.RENDEZVOUS WITH DN38416 AND HIS TEAM

2.INVESTIGATE REPORTS OF MISSING RESIDENTS IN NORTHRIDGE OUTPOST

3.FURTHER INTEL WILL BE DELIVERED NEXT WEEK pic.twitter.com/3RNpEYRb6g

— Reef Entertainment (@Reef_Games) November 19, 2021