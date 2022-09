Tekken 8 sembra davvero migliore del 7, ci sono le prove

Durante lo State of Play tenutosi solo pochi giorni fa, Sony e Bandai Namco hanno svelato un nuovo teaser trailer dell’atteso Tekken 8.

Il filmato mostrava un duello tra Jin Kazama e Kazuya Mishima ai lati di un vulcano, il quale riprende il classico stile originale dei vecchi capitoli della serie (che trovate anche su Amazon).

Insomma, il teaser ha mostrato le potenzialità di un progetto fuori scala, il quale sembra essere davvero notevole anche per quanto concerne il comparto grafico, grazie all’utilizzo dell’Unreal Engine 5.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, qualcuno ha deciso di pubblicare una video comparativa tra l’ottavo capitolo e il precedente Tekken 7.

Al TGS 2022, Bandai Namco ha ribadito che Tekken 8 utilizzerà la nuova incarnazione dell’Unreal Engine, messo in mostra grazie a un trailer in-engine dall’aspetto incredibile.

Il publisher giapponese ha dichiarato che il trailer di annuncio presenta una grafica in tempo reale e, come possiamo vedere dal seguente confronto, tutte le mosse mostrate erano effettivamente presenti in Tekken 7.

Poco sotto potete trovare un video di confronto tra Tekken 8 e Tekken 7, il quale mostra tutte le differenze del caso.

Tekken 8 presenta modelli 3D migliori e, soprattutto, un sistema di illuminazione riveduto e corretto. Inoltre, presenta particelle aggiuntive e arene più dettagliate.

Anche gli skin shader dei personaggi principali sono migliori (Jin e Kazuya non sembrano più bambole di plastica). Al momento non si sa ancora quando Tekken 8 uscirà, quindi non ci resta che pazientare.

Restando in tema picchiaduro, dopo i leak e i primi annunci, Capcom ha svelato il roster completo dei personaggi iniziali di Street Fighter 6 (e sono quelli del leak).

Potete ingannare l’attesa del prossimo capitolo della serie videoludica con la nuova serie TV animata di Netflix: Tekken Bloodline è infatti disponibile in streaming dal 18 agosto.

Il publisher Bandai Namco ha da poco anche registrato un rivoluzionario brevetto per i picchiaduro, il quale regalerà soddisfazioni in futuro.