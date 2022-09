Tekken 8 si mostra allo State of Play con un trailer di fuoco

Tekken 8 stia finalmente per arrivare: durante lo State of Play, Sony e Bandai Namco hanno infatti svelato un nuovo teaser trailer del gioco.

Il filmato mostra un acceso duello tra Jin Kazama e Kazuya Mishima, che riprende il suo classico stile originale dei primi, storici capitoli di Tekken.

Poco sotto, il teaser mostrato poco fa.

Questo trailer è stato preso direttamente da una parte specifica della modalità Storia di Tekken 8, attualmente in sviluppo, in esecuzione su PlayStation 5.

Tutti i modelli dei personaggi, gli sfondi e gli effetti sono quelli usati all’interno del gioco, come spiegato da Katsuhiro Harada, Executive Producer and Director per Bandai Namco Studio (via PS Blog).

«Anche se si tratta di una sequenza presa dalla modalità Storia, non è un filmato pre-renderizzato realizzato per il trailer, ma un video in tempo reale che gira a 60 frame al secondo, simile all’esperienza di gioco delle modalità Versus.»

«Inoltre, se durante la battaglia fate attenzione allo sfondo, noterete onde e tornado dinamici, un’enorme petroliera che si distrugge gradualmente e una tempesta così realistica che sentirete la forza del vento e la densità della pioggia.»

E ancora: «Naturalmente, stiamo lavorando sodo per migliorare ancora di più la qualità. Nell’ultima versione della build in sviluppo, la qualità migliora di giorno in giorno: la petroliera si avvicina alla spiaggia sullo sfondo e grandi lingue di fuoco divampano vicino a dove si trova il personaggio. Speriamo che non vediate l’ora di ammirarli nel gioco!»

La storia riprenderà presumibilmente dal punto in cui si è interrotto il settimo episodio, dando così una continuazione alla narrazione generale.

Vi ricordiamo anche che da poco potete ingannare l’attesa del prossimo capitolo della serie videoludica con la nuova serie TV animata di Netflix: Tekken Bloodline è infatti disponibile in streaming dal 18 agosto e si concentra sulla storia di Jin Kazama.

Ma non solo: di recente il publisher Bandai Namco ha anche registrato un rivoluzionario brevetto per i picchiaduro, tanto che Tekken 8 potrebbe essere proprio al centro delle novità in arrivo.

Infine, recuperate tutti i trailer, le notizie e gli aggiornamenti dallo State of Play di oggi nel nostro recap dedicato.

Se invece desiderate supportare il lavoro di SpazioGames.it, vi ricordiamo che potete acquistare i vostri videogiochi su Amazon da questo link affiliato, senza nessun costo aggiuntivo.