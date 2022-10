Tastiera gaming Logitech G910 al prezzo più basso di sempre per il Prime Day di Amazon!

Continuano le offerte dell’Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo vi parliamo di un’incredibile offerta inerente alla tastiera gaming Logitech G910 Orion Spectrum, di cui potete approfittare a patto di essere abbonati al servizio Amazon Prime.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

Logitech G910 Orion Spectrum è un’ottima tastiera gaming RGB che offre velocità ed esperienza di gioco confortevole. La tastiera reagisce fino al 25% più velocemente delle altre grazie agli interruttori meccanici Romer-G ed include una vasta componente di personalizzazione.

La tastiera gaming Logitech G910 Orion Spectrum dispone di nove tasti G personalizzabili che consentono di accedere a importanti comandi e macro. Arx Control e docking per smartphone ‎permettono di aggiornare e accedere ai dati di gioco mentre sei in azione, e controllare al volo i dispositivi iOS e Android.

La tastiera gaming Logitech G910 Orion Spectrum è completa di un comodo poggiapolsi e ha una disposizione ottimale dei tasti, che garantisce comfort e precisione nel gioco ma anche fuori: non mancano i controlli multimediali dedicati, con cui prendere il controllo di musica e video grazie ai controlli one-touch per disattivare l’audio, riprodurre, mettere in pausa e saltare brani.

Solitamente la tastiera gaming Logitech G910 Orion Spectrum viene venduta a 208,99€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 92,49€, con un risparmio reale di 116,50€! Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un’ottima tastiera gaming a un prezzo davvero imperdibile!

Prima di lasciarvi a quella che è una delle migliori offerte di questo Prime Day 2022, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete nella nostra area dedicata del sito. Buon Prime Day a tutti!