Tantissimi titoli su Warhammer con sconti sino all’80% su GOG

Il noto store online GOG ha lanciato un’interessante promozione inerente ai videogiochi basati sull’universo di Warhammer che vi consentirà di acquistare tantissimi videogiochi usufruendo di sconti sino all’80%. Tuttavia, vi ricordiamo che le offerte sono valide solo ancora per un periodo limitato di tempo e, proprio per questo motivo, vi consigliamo di non perdere tempo e tuffarvi nell’immenso catalogo di articoli proposti su GOG.

Tra i tanti prodotti presenti sul portale, vi segnaliamo il recentissimo Necromunda: Hired Gun, che potete già acquistare a soli 33,99€, rispetto agli usuali 39,99€. Lo sparatutto, ambientato nell’universo narrativo di Warhammer 40.000, vi metterà nei panni di un mercenario che dovrà farsi largo tra miriadi di nemici per ottenere le sue ricompense.

Necromunda: Hired Gun offre un gunplay piuttosto divertente ed un level design che si sposa alla perfezione con la velocità dei movimenti durante gli scontri. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione a cura di Daniele Spelta.

Piuttosto interessante anche Mordheim: City of the Damned, che potete portarvi a casa ad appena 3,99€, in confronto agli usuali 19,99€. Il gioco, ambientato nel mondo di Warhammer, precisamente nella decimata città dell’Impero, si presenta come uno strategico a turni con elementi da GDR, con la possibilità di personalizzare le proprie unità e scontri tattici.

I giocatori possono scegliere tra le numerose fazioni a disposizione (Sisters of Sigmar, Possessed, Skaven, Mercenaries from the Empire, ecc) e combattere per il predominio del territorio

Le offerte attualmente attive su GOG sono veramente tante, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa all’iniziativa, in modo da poter trovare più in linea con le vostre necessità.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

