Tactics Ogre sta per tornare? Spunta un indizio da Square Enix

Square Enix è in un periodo molto prolifico, tra alti e bassi, e in termini di grandi ritorni il prossimo potrebbe essere quello del franchise di Tactics Ogre.

Giusto di recente è tornato anche Chrono Cross: The Radical Dreamers, in una edizione rivista e corretta che potete trovare anche su Amazon in digital download.

Tra le altre uscite poco efficaci c’è stata anche quella di Chocobo GP, in cui Square Enix ha fatto confusione per quanto riguarda le microtransazioni.

E non è andata bene neanche nei franchise occidentali, perché la grande speranza di Marvel’s Avengers si è scontrata con la dura realtà.

Square Enix sta chiaramente puntando a far tornare molti dei suoi franchise storici.

Oltre a nomi altisonanti come quello di Final Fantasy VII Remake ce ne potrebbero essere altri più di nicchia. Come Tactics Ogre, che è sicuramente nei piani dell’azienda in qualche modo.

Come riporta Polygon, Square Enix ha registrato un misterioso marchio chiamato Tactics Ogre: Reborn in Giappone.

Non trattandosi di un nome legato ad un precedente episodio del franchise, la sensazione è che quel “reborn” si possa associare ad un remake o una versione rimasterizzata di qualche tipo.

Anche perché nel famoso leak di GeForce Now c’era anche qualcosa chiamato “Tactics Ogre Remaster”. Visto che molti di quei nomi poi sono corrisposti a qualcosa di reale, e lecito cominciare a collegare qualche puntino.

Ovviamente Square Enix non ha fatto ancora nessuna dichiarazione ufficiale, e non sappiamo ancora cosa accadrà al futuro di questa serie ventenanle di gioco di ruolo strategici.

L’ultimo capitolo uscito fu Tactics Ogre: The Knight of Lodis per Game Boy Advance nel 2001. Ma nel 2010 venne ri-pubblicato Let Us Cling Togheter su PSP, uscito originariamente nel 1995.

Nell’attesa potete godervi Triangle Strategy su Nintendo Switch, un titolo che prende moltissimo dal gioco di ruolo tattico di Square Enix.

A proposito di remake siamo ancora all’asciutto di novità per Final Fantasy VII Remake Parte 2, ma qualcosa potrebbe muoversi prima del previsto.