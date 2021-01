T-shirt Marvel a partire da 9,99€ su Zavvi!

Voglia di qualche t-shirt nerd? Allora non potete farvi sfuggire l’ultima iniziativa lanciata da Zavvi, dove potete acquistare tantissime T-Shirt ispirate all’universo Marvel proposte a prezzi a partire da 9,99€.

Come al solito, quando si parla di abbigliamento di Zavvi, siamo di fronte a magliette realizzate sempre con licenza ufficiale e con una qualità di tessuti elevata, composta al 90% di cotone. Tra i tanti articoli in offerta vi segnaliamo la T-Shirt Marvel The Punisher Paintspray Black per uomo che ritrae l’iconico simbolo nel “punitore”, o la T-Shirt Marvel Comics The Black Panther Big Issue Black, che ripropone la copertina di un numero del fumetto di “Black Panther”.

Gli appassionati di Spider-Man, invece, non potranno che essere catturati dalla T-Shirt Venom Lethal Protector che, anche questo caso, ripropone la cover dell’omonimo fumetto. Infine, non può di certo mancare la T-Shirt Marvel Main Logo Black, molto semplice, che raffigura solo il logo della compagnia.

Avrete capito che i modelli di t-shirt inclusi in questa iniziativa di Zavvi sono molti, e per questo il nostro consiglio è come sempre quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da trovare con i vostri occhi la maglietta perfetta.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili