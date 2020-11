Switch è ufficialmente la seconda console Nintendo più venduta di sempre

Ci sono delle console di casa Nintendo che sono scolpite nell’immaginario dei videogiocatori che sono cresciuti in loro compagnia: pensiamo, ad esempio, a NES, a SNES e a Nintendo 64, tutte piattaforme che hanno segnato generazioni di appassionati. E piattaforme che, c’è la conferma ufficiale, Nintendo Switch ha superato in termini di vendite, a meno di quattro anni dal suo debutto.

I dati arrivano direttamente dalla casa di Kyoto, che nel suo ultimo report finanziario – dove ha visto impennare le sue aspettative per gli incassi annuali – ha comunicato che Nintendo Switch ha superato i 68,30 milioni di unità in tutto il mondo. I suoi giochi, in totale, hanno venduto 456,49 milioni di copie. Questo significa che, dopo essersi messa alle spalle tutte le altre illustri sorelle maggiori, Switch ha scalzato dal secondo gradino del podio anche la leggendaria NES, ferma a 61,91 milioni.

Di seguito le classifiche con i dati aggiornati.

Nintendo Switch è una console sia domestica che portatile

Console Nintendo più vendute di sempre

Nintendo Wii – 101, 63 milioni Nintendo Switch – 68,30 milioni NES – 61,91 milioni SNES – 49,10 milioni Nintendo 64 – 32,93 milioni GameCube – 21,74 milioni Nintendo Wii U -13,56 milioni

Console Nintendo con più giochi venduti di sempre

Nintendo Wii – 921,85 milioni di copie NES – 500,01 milioni di copie Nintendo Switch – 456,49 milioni di copie SNES – 379,06 milioni di copie Nintendo 64 – 224,97 milioni di copie Nintendo GameCube – 208,57 milioni di copie Nintendo Wii U – 103,27 milioni di copie

Considerando che Switch è destinata ad avere ulteriori anni di vita davanti a sé, si direbbe solo una questione di tempo prima che scalzi NES anche dalla seconda posizione nella classifica delle copie dei videogiochi più venduti.

Uscita a marzo 2017, Switch ha visto l’arrivo di un modello Lite solo portatile, mentre è rimasta per ora confinata ai rumor la voce che vorrebbe in lavorazione anche un modello Pro, potenziato, pensato per far durare più a lungo il suo ciclo vitale e aggiornare le specifiche tecniche della macchina Nintendo.

Non mancano, per il futuro, i giochi molto attesi, anche se per ora i dettagli sui loro lavori in corso latitano: basti pensare al sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, a Bayonetta 3 e a Metroid Prime 4.