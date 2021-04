Switch Lite, la nuova colorazione è già la più bella di sempre?

Nintendo ha annunciato una nuova colorazione per la sua Switch Lite, ed è probabilmente già la più bella di sempre.

La console pensata esclusivamente per il gioco in portatile porta con l’annuncio di oggi a cinque il numero totale delle colorazioni disponibili.

Il reveal di oggi anticipa di qualche mese la supposta presentazione di un terzo modello, dopo quello base e appunto Lite, che dovrebbe essere sensibilmente più performante.

La nuova colorazione blu è stata svelata oggi con una serie di immagine che mostrano come si addica a pennello a Nintendo Switch Lite.

Sui social c’è già chi associa la nuova colorazione all’anno di Sonic o ai fasti di GameCube, l’ultima console con cui Nintendo ha fatto a gara di muscoli con i competitor Sony e Microsoft.

Questo nuovo modello funge da assist perfetto per le novità in arrivo per la piattaforma, tra cui New Pokémon Snap, che consentirà ai giocatori dal 30 aprile di esplorare paesaggi lussureggianti su isole sconosciute per scattare foto di Pokémon.

Un altro titolo che il 21 maggio andrà a popolare la già vasta libreria di software Nintendo è l’eccentrico Miitopia.

In Miitopia, i giocatori possono iniziare un’esilarante avventura insieme alla loro famiglia o a chiunque gli salti in testa per abbattere il Duca del Male, che ruba le facce degli abitanti.

Il lancio di Nintendo Switch Lite di colore blu è in programma per l’Europa per il 7 maggio, mentre arriverà direttamente il giorno 21 in Nord America.

«Questi sono solo un assaggio delle nuove avventure che attendono i giocatori su Nintendo Switch», ci tiene a precisare la Grande N in un comunicato.

Del resto, oltre ai reveal del primo Direct dell’anno, la compagnia ha fatto sapere che parteciperà al prossimo E3 2021 ed è dunque legittimo aspettarsi sorprese.

Tra le sorprese, ancora, è in programma anche una presentazione in pompa magna del seguito di The Legend of Zelda Breath of the Wild.