Nintendo Switch Pro supporterà il DLSS? Spunta un rumor

Secondo un nuovo rumor condiviso da un insider su ResetEra, Nintendo Switch Pro, la versione proiettata al 4K della Grande N che sarebbe in sviluppo da tempo, arriverebbe equipaggiata della tecnologia DLSS di Nvidia.

Al momento, com’è noto, Switch è la sola console che gode di chip Nvidia e dunque l’unica che ad oggi potrebbe sfruttare l’avveniristica tecnica di rendering IA, grazie alla quale ottenere frame rate e fedeltà grafica superiori su macchine (per ora, PC) che teoricamente non potrebbero permettersele.

Mentre la console è da tempo al centro di voci, e la stessa Nintendo ha aperto alla possibilità di recente che un annuncio in tal senso venga fatto a breve, è il primo caso in cui il DLSS viene dato nel pacchetto di funzionalità aggiuntive che porterebbe in dote.

A parlarne è stato l’utente NateDrake, che ha menzionato anche uno Starfield in rampa di lancio per il 2021 soltanto poche ore fa.

«Questo è abbastanza per illustrare che il dispositivo è un upgrade significativo», ha spiegato l’insider. «Il supporto first-party coprirebbe il nuovo hardware e lo Switch attuale almeno per un paio di anni».

Quanto all’uscita, si è detto «fiducioso» che verrà annunciata quest’anno, mentre – se ci dovesse essere un rinvio – questo verrebbe comunicato nel giro dei prossimi mesi in modo da permettere a sviluppatori e publisher di prepararsi per tempo.

Di certo, un supporto al DLSS farebbe una grande differenza per Switch, una piattaforma finora munita di conversioni di titoli tripla-A solo per via delle sue eccellenti vendite, di certo non perché abbia una potenza tale da garantirgliele.

Il paradigma potrebbe cambiare presto insomma e, mentre AMD prepara la sua alternativa al DLSS che potrebbe arrivare nel giro di qualche anno anche su piattaforme extra-PC, PS5 e Xbox Series X potrebbero avere un competitor ancora più serio e nel loro stesso settore di competenza.