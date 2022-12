Switch Pro forse è stata cancellata: Nintendo sarebbe già al lavoro su “Switch 2”

Forse è finalmente giunto il momento di mettere la parola fine alle voci su Switch Pro, il modello più potente della console ibrida oggetto di numerose chiacchiere e voci di corridoio negli ultimi mesi e che potrebbe non vedere mai la luce.

Sembrerebbe infatti che Nintendo abbia deciso di non rilasciare ulteriori versioni dopo Switch OLED (la trovate su Amazon), pensando invece a quale potrebbe essere il futuro delle proprie console in via definitiva.

Di conseguenza, come già suggerito nelle scorse settimane da Shigeru Miyamoto e perfino dagli sviluppatori di Pokémon, la casa di Kyoto sarebbe già al lavoro su una ipotetica “Switch 2”, anche se le caratteristiche della nuova periferica sono ancora tutte da scoprire.

A suggerire tale ipotesi è un nuovo report degli esperti di Digital Foundry (via GoNintendo), che confermerebbero come Switch Pro fosse effettivamente reale ed in sviluppo, salvo poi venire misteriosamente cancellata.

Nel loro ultimo video, che allegheremo qui di seguito, Digital Foundry afferma di aver ricevuto conferme di quanto precedentemente dichiarato dagli insider da più di una fonte e da diversi sviluppatori.

La versione Pro avrebbe dovuto essere un upgrade mid-gen, sulla scia di quanto tentato in precedenza con New Nintendo 3DS: l’idea è stata però scartata, presumibilmente anche dopo aver visto il successo ottenuto dal modello OLED.

La casa di Kyoto sta dunque riflettendo sulla nuova console in arrivo, che secondo Digital Foundry comunque non arriverà nel 2023: Digital Foundry specula infatti che Nintendo sarebbe attualmente preoccupata per l’eventuale transizione a “Switch 2”.

Una preoccupazione comprensibile, se consideriamo che proprio nella generazione precedente Wii U si rivelò uno dei flop più impressionanti della compagnia: in ogni caso, se tale indiscrezione fosse confermata, significherebbe che Switch Pro resterà ormai un sogno mai destinato a realizzarsi.

A questo punto resta da capire come sarà strutturata la nuova console: nelle ultime settimane sembrava essere stata confermata la produzione di una nuova console grazie a un nuovo chip di Nvidia, ma l’idea potrebbe essere stata scartata in favore di una piattaforma più potente. Come di consueto, vi invitiamo comunque a prendere il tutto con le dovute precauzioni e di continuare a seguirci per tutte le ultime novità sulla vicenda.