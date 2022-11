Switch OLED ha ottime notizie per chi vuole risparmiare, dopo l’aumento delle bollette

L’aumento delle bollette a causa del sempre crescente costo dell’energia ha causato inevitabili conseguenze anche sul mercato videoludico, causando ai giocatori di dover prendere fortemente in considerazione l’idea di risparmiare su console a causa del loro consumo: fortunatamente, sembra che con Switch OLED i fan dovranno preoccuparsi in misura decisamente ridotta.

A differenza della versione standard della console ibrida di casa Nintendo, il modello OLED (lo trovate in sconto su Amazon) non possiede soltanto l’omonimo schermo e alcune piccole migliorie, ma permetterà anche di risparmiare notevolmente sul consumo.

Un report stilato da Eurogamer.net ha infatti messo alla prova tutte le versioni ibride di Nintendo Switch, ovvero il modello disponibile al day-one, la più recente revisione e Switch OLED, facendo così un’interessante scoperta.

Se fate parte dei giocatori che hanno dato fiducia a Nintendo e acquistato la versione della console ibrida — e state tenendo particolarmente d’occhio le bollette — potreste voler prendere in considerazione l’idea di fare un upgrade: Switch OLED è infatti in grado di consumare quasi la metà dell’energia rispetto al primo modello base.

Il consumo appare identico a console spenta e in modalità riposo senza download, facendo però emergere qualche piccola prima differenza nella rest mode con download attivo: il modello OLED consuma infatti solo 2.9W, mentre il modello originale arriva a ben 4.8W, ovvero quasi il doppio. La revisione del 2019 riesce a ridurre il consumo a 3.8W, ma che resta comunque superiore alla versione OLED.

Ma le differenze diventano ancora più evidenti nel menu principale e durante le sessioni di gioco, che hanno preso Overwatch 2 come punto di riferimento: se Switch “standard” consumerà infatti rispettivamente 5.6W nei menu e da 11.2 a 15.6W in-game, OLED registrerà notevoli risparmi arrivando da 6.5W fino a 8W in-game e a soli 3.6W nella schermata home.

La situazione migliora leggermente con la revisione di Switch, che arriva rispettivamente a 4.1W nei menù e da 7.0 a 8.5W in-game, ma appare evidente che il modello OLED è la soluzione migliore per chi vuole risparmiare sui consumi il più possibile. Una soluzione che, vista la situazione attuale sulle bollette, potrebbe essere presa seriamente in considerazione dai giocatori più attenti.

Se la casa di Kyoto dovesse davvero procedere in tempi brevi con una nuova console, come sembrerebbe evidente dagli ultimi indizi lanciati prima dagli sviluppatori di Pokémon e poi perfino dallo stesso Shigeru Miyamoto, l’augurio è che continui a esserci grande attenzione nel consumo dell’energia, un fattore che ormai non può più essere ignorato.

Recentemente sono stati analizzati anche i consumi delle più potenti Xbox Series X e PlayStation 5: nel caso della console di casa Microsoft, è fortemente raccomandata l’attivazione della modalità di risparmio energetico.