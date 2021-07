Sviluppatori elogiano una caratteristica di Xbox (più “complessa” su PS5)

A Plague Tale Innocence di Asobo Studio ha ricevuto durante la giornata di ieri la sua patch next-gen su Xbox Series X/S e PS5.

Lo sviluppatore dell’ottimo survival stealth ha postato su Twitter un messaggio per evidenziare alcune differenze tra i sistemi di cross-progression presenti sulle due piattaforme.

Considerando l’annuncio di A Plague Tale Requiem, sequel ufficiale dell’avventura in uscita nei prossimi mesi, non sorprende quindi che si torni a parlare del primo capitolo.

Del resto, già nella nostra recensione pubblicata tempo fa abbiamo rimarcato le qualità del titolo Asobo, che non devono passare inosservate.

I giocatori che vogliono tornare in A Plague Tale: Innocence possono farlo senza problemi su Xbox, mentre i giocatori PlayStation dovranno prima aggiornare il gioco all’ultima patch su PS4 e poi avviare il gioco su PS5.

Xbox Smart Delivery sembra quindi “avere la meglio” sulla gestione delle versioni di casa PlayStation (via GamingBolt).

Poco sotto, il tweet originale degli sviluppatori:

If you've played #APlagueTale: Innocence and are about to dive back into your save on next-gen:

– PS4 to PS5: make sure to download the latest patch on PS4 before starting on PS5 to get your cloud save.

– Xbox One to Xbox Series: automatic cross-progression.

— A Plague Tale (@APlagueTale) July 5, 2021