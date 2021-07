PS5 regalata ad un bambino di 9 anni: il messaggio di Marcus Rashford

Il calciatore Marcus Rashford ha donato una PS5 ad un bambino di 9 anni che si è distinto nel Regno Unito per le sue buone azioni.

Rashford, attaccante del Manchester United e della nazionale di calcio inglese, ha accompagnato l’omaggio con una copia di eFootball PES 2021 Season Update.

Sappiamo bene quanto sia dura accaparrarsi una PS5 al giorno d’oggi, soprattutto per la carenza di unità in circolazione.

Sotto questo punto di vista, si prevede che la situazione migliori, anche se in tanti, che possano permettersela o meno, dovranno attendere ancora.

La storia di Jacob, 9 anni da St Helens (Merseyside), è però un tantino diversa e PS5 con l’ultimo PES gli è stata regalata per un motivo speciale.

Rashford è noto per le sue opere di bene e la pressione esercitata da tempo sul governo inglese affinché si occupi della povertà tra i bambini.

Jacob è finito nel suo radar perché anche lui si sta dando da fare su questo fronte, impegnato com’è nel gestire una raccolta fondi per l’ente benefico Fare Share.

Il calciatore ha accompagnato la console con un messaggio in cui sottolinea che questo non è un regalo, quanto un premio per le opere del ragazzino.

«Caro Jacob, non siamo gentili per essere notati», si apre così la lettera della stella dei Red Devils, appena 23 anni.

«Siamo gentili perché è la cosa giusta da fare. Ci si sente bene ad aiutare gli altri. Sono stato così fiero nel leggere storie sul mio Twitter riguardo al lavoro che stai facendo, e il modo in cui ha aiutato la gente nell’ultimo anno. Per mostrarti il mio apprezzamento, volevo assicurarmi di riconoscere questi gesti gentili con un regalo. Non tutti i gesti saranno ricompensati ma sappi che sei apprezzato, e ogni volta che guardi questo regalo ricorda quanto ci si senta bene ad occuparsi degli altri. Continua a splendere e sorridere».

Jacob ha raccontato la storia alla BBC, spieganado di aver saltato nella stanza per la gioia e di essere così grato per il regalo.

Da tifoso della nazionale dei Tre Leoni, naturalmente, ha aggiunto che «Rashford è il mio calciatore preferito e spero davvero di vederlo giocare di più per l’Inghilterra».

Non ci è dato sapere se l’attaccante rinnoverà la sua partnership con Konami in quanto testimonial per il prossimo PES, ma intanto ha già piazzato un colpo speciale.

Il nuovo PES, che per il momento non ha ancora una denominazione, è già disponibile in una beta multiplayer che abbiamo testato con tanto di video.

Su PS5, invece, all’orizzonte sembrerebbe esserci un evento, che potrebbe portare in dote uno studio PlayStation tutto nuovo.