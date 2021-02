Svelato Spider-Man: No Way Home, con lo Spidey videoludico invece come siamo messi?

Dopo le battute delle scorse ore, in cui un po’ tutti i membri del cast avevano lanciato un titolo diverso per il nuovo film di Spider-Man, è arrivato l’annuncio ufficiale da parte di Marvel, che alza il velo sull’avventura dell’Uomo Ragno che vi attende nella nuova epoca del Marvel Cinematic Universe: il titolo è Spider-Man: No Way Home, in continuità con quelli precedenti, come noteranno gli appassionati.

Il film arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi il prossimo mese di dicembre ed è stato anticipato da un video, con protagonista ovviamente Tom Holland, che potete vedere di seguito o a questo link.

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 24, 2021

Come ben sapete, Spider-Man è sempre un personaggio amatissimo anche nei videogiochi, quindi non sorprende che Sony stia sfruttando pienamente la sua popolarità per produrre dei videogiochi all’altezza delle aspettative dei fan.

Nel 2018 abbiamo assistito al lancio di Marvel’s Spider-Man a firma Insomniac Games, oggi acquisita e parte dei PlayStation Studios. In concomitanza con l’arrivo di PS5, invece, c’è stato il lancio di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, espansione standalone del precedente, che apre ulteriormente le porte a un seguito delle vicende di Peter Parker (e di Miles Morales, se è per questo). Peter Parker che, non senza polemiche piuttosto eccessive (qualcuno ha perfino mandato minacce agli sviluppatori) ha cambiato volto in Miles Morales e nella rimasterizzazione per PS5 del gioco originale.

Spider-Man: Miles Morales su PS5

Per il futuro, il fatto che Insomniac Games sia al lavoro su un plausibile Marvel’s Spider-Man 2 sembrerebbe quasi un segreto di Pulcinella, ma per il momento non c’è mai stato un annuncio ufficiale vero e proprio e tutto quello che sappiamo con certezza è che il team è pienamente concentrato sul debutto di Ratchet & Clank: Rift Apart, fissato per giugno.

In compenso, dovremmo vedere presto Spider-Man arrivare in Marvel’s Avengers di Square Enix: il suo esordio non ha ancora una data d’uscita precisa (ora come ora, il gioco si sta concentrando sul lancio di Hawkeye) ma è stato già confermato che l’Uomo Ragno sarà giocabile solo su PS4 e su PS5, mentre gli utenti sulle altre piattaforme non potranno vestire il costume dell’arrampicamuri più amato di sempre.

Rimaniamo allora in attesa di notizie sul futuro videoludico di Spider-Man, ora che quello cinematografico è stato più che definito, con l’annuncio di Spider-Man: No Way Home.