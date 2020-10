Minacce di morte al creative director di Spider-Man per il cambio volto di Peter Parker

Se pensavate, come noi, che la community che circonda il videogioco avesse toccato il fondo lo scorso mese di giugno, quando The Last of Us – Part II e Naughty Dog sono stati circondati da commenti, insulti e minacce che niente avevano a che fare con l’opera ludica di cui si sarebbe dovuto discutere, a quanto pare vi sbagliavate.

Apprendiamo direttamente da Bryan Intihar, infatti, che, la polemica sul nuovo volto di Peter Parker in Marvel’s Spider-Man: Remastered è andata decisamente oltre. Al di là degli innocenti commenti degli appassionati, che si dividevano tra chi aveva apprezzato, chi no e chi faceva notare la somiglianza del nuovo volto con quello di Tom Holland dal Marvel Cinematic Universe, c’è qualcuno che ha ben pensato di mandare delle minacce di morte al direttore creativo di Insomniac Games.

Il vecchio e il nuovo volto di Peter Parker in Marvel's Spider-Man

Il motivo? Spingerlo a tornare al vecchio volto, perché a quanto pare l’opinione di qualche fan (se così si può definire) che fa la voce grossa deve avere più rilevanza della decisione di un team di sviluppo sul suo stesso gioco.

Come scritto da Intihar:

Ai nostri fan di Spidey: apprezzo del tutto la vostra passione, ma mandarmi messaggi con minacce dove dite che ‘ti daremo la caccia e ti troveremo! Risolvi questo problema, adesso!’ non va bene. Con quello che sta succedendo nel mondo odierno, cerchiamo di fare del bene e di rispettarci l’un l’altro. Grazie.

Sigh… sorry you have to deal with this crap, Bryan. — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) October 3, 2020

Sadly this does not surprise me one bit. — Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) October 3, 2020

Sotto il cinguettio di Intihar è arrivata la solidarietà di Neil Druckmann di Naughty Dog, che suo malgrado si intende di minacce a mezzo social, e anche quella di Cliff Bleszinski, che si dice per niente stupito da atteggiamenti simili da parte di esponenti della community.

Speriamo che l’appello di Intihar venga ascoltato, anche se è difficile credere che chi pensa di mandare messaggi di minacce perché è stato cambiato il volto di un personaggio all’interno di un videogioco possa essere disposto all’ascolto.

Vi ricordiamo che Marvel’s Spider-Man Remastered sarà incluso all’interno di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition. In alternativa, acquistando l’edizione standard di Miles Morales, potrete acquistare singolarmente la Remastered. L’uscita è prevista per il 12 novembre su PS4 e PS5.