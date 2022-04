Super Smash Bros. diventerà un film? Il regista di Sonic 2 si candida

I videogiochi sono ormai riusciti a conquistare il cinema e da tempo c’è chi fantastica sull’idea di un possibile universo condiviso sulla scia del Marvel Cinematic Universe: sono infatti moltissimi i fan che si augurano che un giorno Super Smash Bros possa diventare una sorta di «Avengers» videoludico nelle sale cinematografiche.

L’idea è stata rilanciata in queste ore proprio dal regista di Sonic 2 Il Film: proprio la celebre mascotte di casa SEGA era riuscita a guadagnarsi con il primo adattamento l’incredibile record del miglior incasso proveniente da un film tratto dai videogiochi.

Un successo che sembra essere stato replicato e amplificato anche con il sequel disponibile nelle sale, come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella nostra recensione dedicata.

E considerando che anche Nintendo intende sfondare al cinema con l’ambizioso film di Super Mario, l’idea di un crossover tra le due celebri mascotte videoludiche è un’idea che stuzzica tantissimi fan.

Del resto, Sonic the Hedgehog è uno dei tantissimi personaggi giocabili anche all’interno di Super Smash Bros. Ultimate (che potete acquistare su Amazon con consegna in settimana) e il porcospino blu è stato uno dei primissimi personaggi di terze parti a essere introdotto nel franchise, insieme a Snake di Metal Gear Solid su Brawl.

Ed è proprio per questo motivo che Jeff Prowler, il regista di Sonic 2, in un’intervista rilasciata a ComicBook.com ha ammesso che vorrebbe realizzare proprio un film di Super Smash Bros per fare incontrare anche sul grande schermo due dei personaggi più amati del mondo videoludico:

«Niente mi renderebbe più felice di gettare tutti i personaggi in una battle royale e realizzare un grande progetto come Smash Bros. Probabilmente sarebbe necessario lavoro da parte degli avvocati prima che ciò possa succedere. Sonic e Mario sullo stesso ring, tutti quanti non vedrebbero l’ora, giusto? È un classico».

Probabilmente vedere tutti i personaggi e le serie rappresentate in Super Smash Bros. Ultimate richiederebbe tantissimo tempo, ma l’idea di un crossover tra Sonic, Mario e altre tra le principali IP videoludiche o di proprietà di Nintendo è sicuramente un’idea molto affascinante.

Ovviamente ricordiamo che al momento si tratta solamente di un desiderio del regista e che non è arrivato alcun annuncio ufficiale su un film di Super Smash Bros. Naturalmente, se il progetto dovesse davvero realizzarsi, vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine con tutte le ultime novità.

Dopo l’arrivo di Sora nel cast di personaggi giocabili, il supporto al gioco è ufficialmente terminato: lo scorso anno è infatti arrivata la patch finale e non saranno più rilasciate ulteriori novità.