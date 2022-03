Super Nintendo World, nel 2023 aprirà un nuovo parco fuori dal Giappone

Super Nintendo World è il sogno ad occhi aperti di ogni fan della Grande N, e il parco aperto in Giappone è stato realizzato in maniera fenomenale.

Il parco divertimenti che celebra il Regno dei Funghi, in tutta la sua bellezza, è un’attrazione molto lontana per molte persone nel mondo.

E non aiutano sicuramente le foto che sono arrivate dal Super Nintendo World negli ultimi anni, che ci hanno fatto rosicare ancora di più.

Un’attrazione che, causa Covid, ha fatto anche fatica ad ingranare all’inizio, visto che l’apertura è stata rinviata durante il periodo peggiore dell’emergenza sanitaria.

Finora solo il Giappone ha potuto godere di Super Nintendo World, ma il successo del parco è stato così elevato che Nintendo ha deciso di raddoppiare la dose.

Nel 2023, infatti, verrà aperto un secondo parco a tema al di fuori del Sol Levante.

Come riporta The Gamer, saranno gli Stati Uniti a godere di un Super Nintendo World, per la prima volta in Occidente dopo l’apertura originale.

Universal Studios Hollywood ha annunciato che, nel 2023, il parco dedicato alla Grande N avrà anche un’attrazione esclusiva, così come del merchandise unico mai visto prima.

#SuperNintendoWorld is opening in 2023 at Universal Studios Hollywood! Level up with exclusive merch at the Feature Presentation store, opening soon. pic.twitter.com/4qh0bDACGN — Universal Studios Hollywood (@UniStudios) March 10, 2022

Non sono state resi note altre informazioni riguardo la struttura del parco. Possiamo presumere che non sarà molto diverso dalla sua controparte giapponese, sebbene avrà un layout diverso probabilmente.

Va detto che l’installazione nipponica sarà presente da molto più tempo rispetto a quella statunitense, ed è possibile che non tutte le attrazioni presenti all’interno verranno riproposte anche ad Hollywood.

Chissà se ci sarà qualcosa di anche lontanamente simile a questo cabinato, che abbiamo amato dal primo momento in cui l’abbiamo visto apparire sul web.

